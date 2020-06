Capolavori a Tavola eccellenze e solidarietà

Martedì 7 luglio 2020 torna il consueto appuntamento con la manifestazione “Capolavori a Tavola”, quest’anno presso la discoteca Piscine River Piper (loc. Ponte d’Arno, Castel San Niccolò – AR).

Cucina di qualità, solidarietà, serenità e sicurezza post Covid 19 sono il mix vincente di Capolavori a Tavola, il format nato da un’idea di Simone Fracassi, il ‘Re della Chianina’, che ogni anno richiama nella suggestiva vallata del Casentino celebri cuochi, gelatieri, pasticceri, cioccolatieri e imprenditori del settore. Una rassegna unica nel suo genere, dedicata alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche nazionali ed internazionali e dei suoi protagonisti per una finalità benefica, visto che il ricavato della serata viene devoluto in sostegno ai progetti sociali dell’Associazione C3 Centro Creativo Casentino Onlus di Bibbiena (Ospedale e Protezione Civile del Casentino).

«Capolavori a Tavola è nata nel lontano 2001 come occasione per promuovere e per far conoscere il prosciutto del Casentino, ma di anno in anno ha coinvolto professionisti sempre più importanti di tutta la penisola, arrivando a configurarsi come un vero e proprio gala della migliore cucina italiana e dei suoi protagonisti – ricorda Simone Fracassi – quest’anno, poi, vogliamo trasmettere a tutti i partecipanti la serenità e tranquillità di tornare a far scoprire alla gente il piacere della ristorazione e dei suoi grandi protagonisti».

«Capolavori a tavola è un appuntamento di livello nazionale capace di riunire in una sola serata alcuni dei migliori rappresentati dell’enogastronomia, il cui scopo è quello di valorizzare le eccellenze dei nostri prodotti, unito ad una finalità benefica – conclude Fracassi – personaggi e produttori prestigiosi rispondono ogni anno presente al nostro invito e questo mi rende particolarmente felice, a dimostrazione che enogastronomia e solidarietà sono un vincente binomio per fare felici coloro che nella vita sono meno fortunati di noi».

Nell’immensa pagoda delle Piscine River Piper gli artigiani del gusto accoglieranno gli ospiti per farli degustare le loro prelibatezze in una serata che terminerà con il salotto del Maledetto Toscano, il Mixology, la cioccolata, i gelati e i dolci delle cosiddette ‘grandi firme’.

di Claudio Zeni