Beermouth di Baladin

Sperimentare. È così che Teo Musso ha concepito per la prima volta i suoi Spirits Baladin: gioielli raffinati che si ispirano alla tradizione rinnovandola e reinterpretandola.

Il Beermouth, prodotto innovativo e al tempo stesso fortemente ispirato dalla tradizione, nasce dall’unione di una birra di grande personalità e struttura con una miscela di 13 botaniche tradizionali, lavorate con tecniche di estrazione innovative (ultrasuoni e distillazione sottovuoto a bassa temperatura) che ne preservano la fragranza degli aromi.

Figlio della visione di Teo Musso nel mondo della birra e la sperimentazione di Dennis Zoppi e Giacomo Donadio, Beermouth è un incontro di passioni che ha posto le basi per un nuovo modo di intendere la birra e di concepire bevande d’eccellenza nell’ambito della miscelazione.

Uno spirits che si caratterizza alla vista per un bel colore ambrato. Al naso ha note speziate e moderatamente balsamiche, mentre il gusto è elegante ed equilibrato, con un punto di agrumato un finale persistente e piacevolmente acido.

Ottimo aperitivo: si abbina perfettamente con stuzzichini e appetizer. Come fine pasto è buono per la miscelazione. Provatelo servito in un bicchiere da circa 30 cl con un’acqua tonica classica di tipo indian: 1/3 di Beermouth + 2/3 di acqua tonica + ghiaccio.

www.baladin.it

di Claudio Zeni