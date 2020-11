Anche in tempi di pandemia si può vincere la sfida

Una tenace attività orchestrata con passione e creatività, può sostenere tempi difficili durante i quali è difficile intravvedere risultati confortanti nel lavoro. Ma non è così per Thema Nuovi Mondi che si è aggiudicata il riconoscimento di miglior ufficio di rappresentanza 2020 conferitogli dal partner americano The Great American West.

Con poche frasi ma molto eloquenti, Mathias Jung CEO di Rocky Mountain International ha motivato la scelta dell’ufficio italiano di rappresentanza migliore performante tra tutti gli uffici internazionali per il consorzio degli stati dell’Idaho, Montana, North Dakota, South Dakota e Wyoming:

Miglior risultato nella comunicazione digitale con i social network, raggiungendo il più alto numero di impression e persone raggiunte con la pagina di FB The Great American West – Italia e secondo piazzamento per numero di follower ed engagement

Migliore promozione per il sito GreatAmericanWest.com con la sezione dedicata in lingua italiana

Il più alto numero di pacchetti turistici sviluppati nel proprio mercato di riferimento con 100 nuovi itinerari e 478 pernottamenti!

Per l’organizzazione del Roadshow Great American West, unico nel formato e di estremo successo, amato dai cinque direttori degli Enti del Turismo degli Stati del consorzio e per l’incredibile numero di itinerari e proposte di viaggio che ha scaturito.

Grazie a questi risultati conseguiti ThemaNuovi Mondi – che rappresenta la destinazione americana dal 1997 con Olga Mazzoni quale pilota nel marketing e nelle PR – vede assegnarsi il nome di Creativity Queenin virtù del suo approccio fuori dagli schemi molto apprezzato dagli stati che rappresenta, per la qualità del Roadshow del gennaio 2020 e per la serie di webinar sviluppati in epoca COVID-19, giudicati esemplari. Per gli sforzi profusi nel diffondere con modalità uniche contenuti e prodotto del Great American West nel mercato italiano e nell’aver preso l’iniziativa di sviluppare itinerari meravigliosi architettando il marketing per convogliare audience nella regione statunitense.

Le congratulazioni si estendono ad Annalisa Mereghetti, assistente nel marketing e PR e leale seguace di ogni attività svolta da Thema, agenzia di Milano.

di Claudio Zeni