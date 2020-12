All’Aleph Rome Hotel per Natale e Capodanno

L’Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton, elegante proprietà nel cuore di Roma a pochi passi dalle leggendarie Piazza di Spagna, Fontana di Trevi e Villa Borghese, ha preparato, in quest’anno un po’ atipico, una selezione di esperienze speciali per le festività natalizie, per festeggiare in serenità e nel totale rispetto delle norme di sicurezza.

Romantico Capodanno in suite, per abbandonare le preoccupazioni della vita quotidiana e rifugiarsi in una bolla di qualità ed eleganza, con una mini vacanza nella propria città per salutare il nuovo anno sotto i migliori auspici. L’esperienza inizia già da casa,dove una limousine prenderà gli ospiti e li accompagnerà in albergo. Ad aspettarli una meravigliosa suite e tutto quello che serve per festeggiare una fine dell’Anno assolutamente anomala, con una cena speciale servita in camera per avere il massimo del confort, della sicurezza e del calore.

Un benvenuto goloso, con la Tartelletta di polpo, patate e finocchietto, il Conetto di tartare di tonno con guacamole e salsa agli agrumi, la Ricciola affumicata, mela verde e cannella e il Bon bon con mousse di foie gras, fave di cacao e passito. A seguire la cena vera e propria, con la Battuta di gamberi di Mazara, gelle’ di pomodoro del piennolo, lattughino arrosto e caviale oscietra, i Bottoni di pasta ripieni di aragosta, burrata in salsa di cima di rapa e uova di salmone, l’Ombrina farcita ai frutti di mare con millefoglie di patate, scarola e mayonese alle alghe, la Mousse al torroncino, cremoso al cioccolato fondente con salsa lamponi. E a mezzanotte, come da tradizione, Zampone e lenticchie e un brioso brindisi. Il giorno dopo, con tutta calma, la stessa limousine riporterà gli ospiti a casa propria.

Non mancano anche i più tradizionali festeggiamenti del Natale, con i menu della Vigilia e del 25 dicembre.

Il cenone della Vigilia, creato dallo Chef Carmine Buonanno, rigorosamente a base di pesce, inizia con un antipasto di Astice in tempura, julienne di porro croccante con salsa scapece per concludere con un gustosissimo Soufflè al cioccolato con gelato al panettone, passando attraverso la pasta fresca ripiena di frutti di mare e la spigola con purea di polentina al limone e puntarelle. Anche in questo caso sarà possibile abbinare la camera, per una breve “staycation”.

Si prosegue poi il 25 dicembre con il Pranzo di Natale,conuna rivisitazione del tradizionale menù natalizio ideata per stupire il palato, con la Tartare di manzo con gelato di senape, croccante di origano e dressing al lampone, il Tortello ripieno di coda alla vaccinara, spuma di scamorza con riduzione di agliatico e tartufo nero, e il Cappone ripieno di patate affumicate e cime di rapa. E per finire un lussuosissimo Mont-Blanc e Oro.

Infine, come da tradizione, l’Aleph indossa la più bella veste natalizia: recentemente premiato come miglior Luxury Design Hotel in Italia ai World Luxury Travel Award, arricchisce il suo già bellissimo interior decoration con una elegante decorazione tematica, declinata sugli usuali toni chiari del beige che si scaldano di un rosso natalizio. Imponente il meraviglioso albero di Natale, che campeggia nella hall, ad accogliere i visitatori con calore ed armonia.

Cena Vigilia di Natale: 75,00 Euro Iva Inclusa

Pranzo di Natale: 75,00 Euro Iva Inclusa

Pacchetto staycation Capodanno: a partire da 480 euro

di Claudio Zeni