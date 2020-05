Alla scoperta della di Bolzano e dintorni

Scoprire Bolzano passeggiando nel centro storico e fra i suoi prestigiosi palazzi, visitare le bellissime chiese o il Museo Archeologico dove è custodito Ötzi, la famosa mummia del Similaun, passare accanto ai vigneti che “toccano” quasi la città. In attesa di un calendario estivo che si svilupperà in base alle nuove disposizioni governative, Bolzano è pronta a ripartire con le visite guidate: dal 25 maggio, in piccoli gruppi, a giorni alterni con partenza alle 14.30 e previa prenotazione entro le 12 del giorno stesso.

Lunedì, “Bolzano tra miti e leggende”: una passeggiata panoramica sulle tracce delle moltissime leggende sulla città, porta delle Dolomiti, e i suoi magnifici castelli.

Mercoledì, “Il centro storico di Bolzano”: itinerario alla scoperta degli angoli più suggestivi quali piazza Walther, piazza delle Erbe, i Portici, piazza del Grano e le principali chiese monumentali, anche sulla tradizione vinicola di Bolzano i cui vigneti arrivano fino al centro città.

Venerdì, “Passeggiata del Guncina”: un viaggio nel tempo con l’escursione guidata da Piazza Gries a Castel Guncina passando dalla Vecchia Chiesa Parrocchiale di Gries e salendo a serpentine circondati da una rigogliosa flora mediterranea.

Vivere Bolzano significa anche sfruttare tutti i benefici che una città di montagna offre, come ad esempio le bellissime passeggiate a pochi passi dal centro che consentono di perdersi nella natura e lasciarsi alle spalle stress e ansia.

Molto conosciute quelle del Guncina (una delle icone botaniche della città, dove ogni pianta che s’incontra è etichettata con il suo nome in italiano, tedesco e con quello scientifico) e di Sant’Osvaldo (che collega Sant’Antonio con Santa Maddalena, la caratteristica collina sulla quale si coltivano le uve con cui si produce l’omonimo vino autoctono): realizzate addirittura a fine ‘800, il loro percorso permette di salire dolcemente sui pendii che circondano la città e godere di un incantevole panorama attraversando una vegetazione tipicamente mediterranea, tra piante sempreverdi, magnolie, fichi d’India, cipressi e cedri.

Le passeggiate Lungotalvera Bolzano e Lungotalvera San Quirino, invece, immerse nel rigoglioso Parco Petrarca e nella distesa dei prati lungo il torrente Talvera, offrono anche l’opportunità di praticare attività sportivo-ricreative, con molti spazi gioco e campi dedicati a calcio, baseball e softball. La passeggiata del Virgolo, poi, sulle pendici del Colle, attraversa un bosco ceduo misto da cui è possibile godere di un’insolita vista sulla città, con gli altipiani del Salto e del Renon sullo sfondo. Il Virgolo è una delle zone della città abitata fin dalla preistoria e che conserva tuttora, grazie anche alla chiesetta romanica di San Vigilio e alla chiesa barocca del Calvario, un fascino e una spiritualità del tutto particolari.

Al pranzo ci pensa il Bar Il Corso, in piazza Vittoria 44, con diverse tipologie di lunch box per adulti e bambini e per tutti i tipi di tasche. Richiesta la prenotazione entro le 12 del giorno precedente (tel. 0471 262307)

di Claudio Zeni