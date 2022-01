Al Ristorante Walter Redaelli riparte Chianina in tavola in tour

A causa dell’attuale situazione pandemica, l’appuntamento con ‘Chianina in tavola in tour’ in programma venerdì 14 gennaio all’’Osteria Del Teatro’ di Cortona è stato rinviato a giovedì 31 marzo.







Rimangono confermate, al momento, le altre tappe fissate per venerdì 4 febbraio a Bettolle, nel comune di Sinalunga, ospiti del ‘Ristorante Walter Redaelli’, e venerdì 4 marzo al ristorante ‘Logge Vasari’ di Arezzo. L’iniziativa ‘Chianina in tavola in tour’, edizione speciale del progetto ‘La Valle del Gigante Bianco’ nato nel 2005, è promossa dal Consorzio tutela Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP e dall’associazione ‘Amici della Chianina’ per valorizzare la carne di razza Chianina, il suo legame con il territorio di origine e far conoscere al consumatore il corretto utilizzo in cucina.

Gli appuntamenti – aperti a operatori di settore, allevatori, gastronauti e a tutti coloro che amano la carne Chianina a marchio Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP – si svolgono in alcuni ristoranti toscani della Valdichiana, tra le province di Siena e Arezzo, coinvolgendo quattro chef dell’Unione Regionale Cuochi Toscani – Katia Maccari, Emiliano Rossi, Walter Redaelli e Lorenzo Pisini – che, in ogni serata, lavorano fianco a fianco per preparare portate a base di Chianina.







Il progetto continuerà nelle nuove date alla presenza del Consorzio tutela Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP e con l’abbinamento dei piatti con vini d’eccellenza di produzione locale. Per ulteriori informazioni, è possibile chiamare il numero 333-7892392 oppure scrivere a info@chianinavalley.eu.







di Claudio Zeni