Al Festival del Cinema di Venezia sfilano alcune eccellenze made in Toscana

Il 3 e il 4 settembre durante il Festival del Cinema di Venezia, Federico Minghi organizza una serie di degustazioni per valorizzare le eccellenze toscane. Oggi, 3 settembre, sono in ‘passerella’ in location privata alcuni prodotti del made in Italy, che da sempre hanno reso celebre il nostro Paese nel mondo, mentre il 4 a Villa Ines, durante la presentazione del Terre di Siena International Film Festival, verranno degustate alcune eccellenze enogastronomiche alla presenza dell’attrice e produttrice australiana Cate Blanchett, due volte premio Oscar.

In ‘passerella’ quest’anno, oltre ai vini Panizzi di San Gimignano, Lecci e Brocchi di Castelnuovo Berardenga, Marini Giuseppe di Pistoia, i prodotti da forno di Bernardeschi, i salumi di Davide Balestri di Lari, i formaggi di Busti, i tartufi di Savini, i dolci senesi della Fabbrica del Panforte, l’olio extravergine biologico dell’azienda agricola La Volpe, i liquori Dolfi di Ponsacco, i sigari del Club Ambasciatori dell’Italiaco, l’Impermeabile dell’Azienda Landi di Empoli, le calzature e borse Andrea Ventura di Firenze e i profumi dell’Elba della Farmacia Dott. Giusti.

«Eccellenze toscane per lanciare un segnale forte – dice Minghi – prodotti di aziende artigiane che nobilitano l’anima aiutando il pensiero ed il corpo a superare meglio questi difficili momenti».

di Claudio Zeni