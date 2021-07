A Montecosaro la tappa di In The Kitchen Tour 2021

Charming Italian Chef torna con il suo importante secondo appuntamento “IN THE KITCHEN TOUR 2021” e arriva Mercoledì 21 luglio nelle Marche, Regione con paesaggi incredibili che vanno dal mare ai monti passando per le note colline, dove l’affermazione del turismo enogastronomico si sta sempre più consolidando nelle varie località come Montecosaro (in provincia di Macerata), annoverato tra “I Borghi più belli d’Italia”.

Il “Ristorante Signore te ne Ringrazi” il cui Chef Patron è Michele Biagiola è un luogo magico al centro storico del paese, nell’antico convento francescano che un tempo ospitava la Luma.

Il format BtoB “IN THE KITCHEN TOUR”, ideato dalla stessa Associazione, avvalora lo scopo di far conoscere i diversi territori dell’Italia facendo incontrare i vari Chef, con le eccellenze dell’enogastronomia in una giornata ricca di confronti, per raccontare e conoscere prodotti di qualità, studiarli, sperimentarli e proporli attraverso creazioni ed impieghi innovativi.

Questo secondo appuntamento del 2021 si terrà dalle ore 10,30 alle 14,30 ribadisce l’importanza di far incontrare alcuni soci della CHIC con i vari partner, momenti diventati ancor più fondamentali in questa fase storica, in cui si ha la reale necessità di un confronto costruttivo tra i professionisti della ristorazione per come rinnovarsi e affrontare il prossimo futuro.

«L’Associazione non si è fermata, abbiamo consolidato legami con i nostri soci, con altri professionisti, con i produttori e abbiamo stretto nuovi rapporti, mantenendo sempre lo stesso spirito di squadra. Fare rete e condividere con tutta la filiera, dal campo alla tavola dei ristoranti, quanto di bello e buono ci offre l’Italia con i suoi territori e con le materie prime – commenta il Direttore Raffaele Geminiani – abbiamo portato avanti in questo periodo, seppur difficile, con forte convinzione l’adozione di un modello di consumo che promuove sempre più il “rispetto” dell’uomo e dell’ambiente, uno dei primi passi da compiere nel cammino per la salvaguardia del pianeta e della nostra salute. Credo sempre più nel progetto CHIC RESPECT che stiamo portando avanti perché si basa su intenti e linee guida operative, raccolti in un protocollo che definisce un percorso di filiera (produzione, preparazione, somministrazione) certificato nella selezione, lavorazione e consumo dei prodotti, un’attenzione che il mondo della ristorazione deve avere in ottica di una visione di lungo periodo»

Nell’incontro del 21 luglio a Montecosaro, come sempre, oltre a conoscere ed assaggiare i prodotti di tutte le aziende presenti, chef, pizzaioli, panificatori e gelatieri saranno protagonisti di una vera e propria jam session culinaria.

Si torna a fare quello che i vari professionisti sanno fare meglio, anzi con più energia e intraprendenza ma sempre con rispetto, impegno e passione di persone, di territori del nostro “Bel Paese”.

di Claudio Zeni