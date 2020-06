A Firenze sul uno dei rooftop più belli del mondo

Per Lungarno Collection, dopo la riapertura di Portrait Roma e Portrait Firenze, ora è la volta di uno degli hotel di vicolo dell’Oro.

Da giovedì 18 giugno, riapre sulla torre dei Consorti, una delle più antiche di Firenze, ‘La Terrazza’ il suggestivo rooftop bar riconosciuto tra i migliori al mondo da Conde Nast Traveller. Diciotto è anche il numero degli ospiti che, alla volta, potranno salire per gustare un cocktail godendo del panorama mozzafiato su Ponte Vecchio e sulle bellezze di Firenze, nel rispetto del distanziamento sociale.

Grande novità dietro il bancone. Ogni settimana, ben sei barman della Lungarno Collection si scambieranno la postazione per presentare una selezione di drink sempre nuova e invitante. Dai classici mixology a quelli più “signature” che traggono ispirazione non solo dal mood della dolce Vita che da sempre si respira in Terrazza, ma anche da quella trendy del Fusion Bar (all’interno del Gallery Hotel Art) e da quella più sofisticata del Picteau (fiore all’occhiello dell’Hotel Lungarno).

“Un modo per ottimizzare le nostra risorse e i nostri talenti – dichiara Valeriano Antonioli, AD di Lungarno Collection – in attesa che tutti i nostri altri alberghi e ristoranti riaprano, abbiamo pensato di coccolare al meglio i nostri clienti, offrendo loro la possibilità di vivere ogni giorno un’esperienze diversa in uno dei luoghi più iconici di questa compagnia”.

“Ci sarà un motivo per cui l’immagine de La Terrazza è stata scelta da Conde Nast Traveller come cover per la propria selezione di Rooftop più belli al mondo? –prosegue Antonioli sorridendo – abbiamo la fortuna di avere nel nostro team talentuosi barman, protagonisti di stili di mixology diversi…dal 18 giugno a rotazione sulla nostra Terrazza”.

E così allo stile più classico della Terrazza si affiancherà quello più creativo del Fusion Bar, così come quello ricercato del Picteau. E ogni giorno poi, la sorpresa di scoprire il cocktail del giorno, a firma del barman presente dietro al bancone.

Dopo Portrait Roma e Portrait Firenze con il suo ristorante Caffè dell’Oro, da lunedì 22 giugno riaprirà anche l’Hotel Continentale, con le sue 42 stanze.

“Si amplia così la nostra offerta di staycation con l’invito non solo agli italiani, ma anche ai fiorentini, di venire a trascorrere qualche giorno di vacanza nella propria città, mai così bella e tranquilla” conclude Antonioli. Una formula questa che sta avendo un bel riscontro e che ha indotto il gruppo a proseguire le proprie riaperture.

Naturalmente anche il Continentale offre viste spettacolari su Ponte Vecchio (affacciati dalla suite 504 sembra quasi di farne parte) oltre che sulla cupola del Duomo o la Basilica San Miniato (nella suite 701 si può scegliere se fare un bagno con vista sulla cupola del Brunelleschi o una doccia con vista San Miniato).

L’invito, dunque, rimane quello di prenotare e aggiudicarsi fin d’ora una dei 18 posti disponibili su La Terrazza, aperta dal lunedì al sabato dalle 17 alle 23 (Whatsapp prenotazioni 342 1234710).

Da non perdere un brindisi al tramonto con un mocktail soprannominato scherzosamente dal team “l’anti-Covid cocktail”: lo SPARKLING ROSEMARY a base di sciroppo di Fiori di Sambuco, Lime Juice, Gazzosa, Rosmary… I fiori di sambuco hanno proprietà salutari poiché – così come le sue bacche- vantano importanti benefici, come quello di rinforzare il sistema immunitario e lenire influenze e raffreddori. Come si dice? Meglio prevenire che curare…meglio ancora se con un cocktail in mano!

www.lungarnocollection.com

di Claudio Zeni