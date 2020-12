A Errico Porzio il Premio Follia Creativa assegnato dal Team 5-HATS

Sarà il pizzaiolo napoletano Errico Porzio a ritirare, in rappresentanza di tutta la categoria dei ristoratori e dell’ospitalità italiana, il “Premio Follia Creativa”, che per il quarto anno consecutivo il Team 5-Hats (società nata per dare sostegno e fornire strumenti e strategie di business alle imprese del Food & Beverage) assegna a produttori, professionisti, ristoratori e albergatori che si distinguono nel settore Horeca per proposta, innovazione o sentimento imprenditoriale.

In questa particolare edizione, non si è voluto premiare un singolo professionista, ma l’intera categoria della ristorazione, della produzione e dell’ospitalità. La proposta di assegnare il premio in maniera simbolica ha raccolto il consenso unanime della giuria che ha individuato in Errico Porzio un illustre ambasciatore della categoria.

In questo anno di crisi, segnato da un faticoso lockdown, Porzio ha condiviso dettagliatamente e con entusiasmo la sua maestria, utilizzando i social per svelare tecniche e ricette. Ha saputo, inoltre, condurre la comunicazione in modo non banale e con “follia creativa”, incentrandola sull’importanza della divulgazione e delle persone con le quali interagisce, invece che su se stesso, in totale controtendenza rispetto al tipico orientamento dei social.

Le motivazioni del riconoscimento fanno riferimento allo spirito di sacrificio, alla dedizione e all’inventiva che questi settori imprenditoriali stanno mettendo in campo per compiere l’evoluzione necessaria a far sì che il turismo e la sua filiera tornino ad essere un asset fondamentale per l’economia italiana.

di Claudio Zeni