A Chianciano Terme nuovo piano di promozione turistica

Al teatro Caos di Chianciano Terme è stato presentato da Pirene srl il nuovo piano di promozione turistica della città termale, introdotto dal Sindaco Andrea Marchetti, alla presenza degli operatori turistici e delle attività produttive locali. Un programma triennale di lavoro corale che ha l’obiettivo di rilanciare il territorio attraverso tre direttrici principali: la costituzione di una rete pubblico-privata aperta, a cui hanno aderito già molte imprese, per una governance efficiente, condivisa e partecipata dei processi e delle iniziative da intraprendere; una comunicazione innovativa e coordinata dei materiali informativi e promozionali, volta alla valorizzazione di servizi e prodotti locali, puntando sul digitale; l’ideazione e la ricerca di nuovi eventi di alta gamma, in grado di connotare la destinazione Chianciano Terme per i segmenti turistici di elezione.

«Il Comune di Chianciano Terme – ha commentato il Sindaco – si è proposto con questo bando di innovare e accrescere la competitività del proprio sistema turistico e di accoglienza, con iniziative di marketing territoriale efficace e con la promozione anche a livello internazionale del territorio e delle produzioni di riferimento. Per raggiungere questi obiettivi, si è ritenuto opportuno attivare un partenariato stabile tra operatori del territorio, in quanto soggetti interessati a promuovere e realizzare nel territorio della città di Chianciano Terme azioni di sviluppo di sistema. È importante sottolineare che lo Stato italiano e la Regione Toscana sostengono i partenariati nelle azioni volte allo sviluppo turistico locale, cosi come previsto a livello euro-unitario per l’utilizzo ottimale delle risorse pubbliche».

«Siamo felici di poter sviluppare il piano di promozione turistica per Chianciano Terme – ha commentato Aldo Gucci, responsabile di progetto per Pirene – la ripresa economica, dopo due anni di pandemia, passa anche attraverso l’evoluzione del turismo e lo sviluppo di un marketing territoriale innovativo».

Il nuovo piano di promozione turistica mira a rendere la collaborazione pubblico – privato un asset strategico e funzionale al raggiungimento degli obiettivi di promozione turistica del territorio, favorendo la condivisione delle attività di promozione e il confronto diretto fra gli operatori, a beneficio di tutte le strutture ricettive e produttive del territorio. Confronto facilitato anche dalla collaborazione con le associazioni territoriali, coordinate dalla Proloco Chianciano Terme, e dalla regia dinamica del Comune di Chianciano Terme, che si avvale anche della consulenza strategica di Alessandra De Paola, TL Consulting.

di Claudio Zeni