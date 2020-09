Il castiglionese Enrico Fabianelli convocato in nazionale

La Federazione Ciclistica Italiana ha convocato otto atleti di Obiettivo3 per un raduno paralimpico che si terrà da oggi a sabato 3 ottobre. Gli atleti convocati sono: Katia Aere, Alessandro Cresti, Davide Giusti, Emma Marcelli, Tiziano Monti, Giulia Ruffato, Manolo Simeoni e il Castiglionese Enrico Fabianelli.

“Rappresentare l’Italia in una competizione sportiva rappresenta per un atleta un sogno. Grazie al Sacrificio e alla passione Enrico è riuscito a raggiungere un grande obiettivo con la speranza che riesca a toccare anche il traguardo della convocazione alle paralimpiadi” dichiara il consigliere comunale Sauro Bartolini. Obiettivo 3 è l’associazione fondata e supportata da Alex Zanardi per fornire allenamento e mezzi specifici e qualificati ad atleti disabili. “La Federazione Ciclistica Italiana ha convocato otto atleti di Obiettivo 3 per un raduno paralimpico che si terrà da oggi e fino a sabato 3 ottobre. Tra i convocati c’è il nostro Castiglionese Enrico Beru Fabianelli che da quel maledetto 19 giugno, incarna sempre più e sempre meglio lo spirito e la caparbietà del Maestro e Fondatore di Obiettivo 3 Alex Zanardi” conclude il sindaco Mario Agnelli