Filippo Giovagnoli dalla panchina dello stadio Le Fonti a quella dell’Emirates

Amarcord per i tifosi della Sansovino che hanno seguito giovedì scorso su Sky la partita di Europa League dall’Emirates Stadium di Londra tra Arsenal – Dundalk (3-0), visto che il coach degli irlandesi, Filippo Giovagnoli, è una vecchia conoscenza dei fans aranciobleu.

Nativo di Apecchio, Giovagnoli arrivò in Valdichiana nella stagione 2009-10 sotto la presidenza di Valentina Veltroni, dopo aver guidato brillantemente l’Urbania.

Il mister portò i savinesi ai play off dell’Eccellenza, superati dalla Castelnuovese di Valerio Beltrami solo per la migliore posizione in classifica generale, visto che i due matches si chiusero in perfetta parità (0-0 sia a Le Fonti che al Quercioli di Castelnuovo dei Sabbioni).

Tifoso juventino in gioventù, laureato in scienze motorie, da giocatore Giovagnoli ha fatto una discreta carriera tra Serie C e D, togliendosi la soddisfazione di fare coppia con il futuro campione del mondo Andrea Barzagli alla Rondinella.

Allenatore giramondo il suo ultimo impegno è stato quello di direttore alla Metropolitan Oval Academy nel quartiere del Queens di New York fino a quando l’estate scorsa il suo direttore sportivo Jeffrey Saunders presenta il suo nome ai proprietari americani del Dundalk. Così dal 25 agosto Filippo Giovagnoli da Apecchio approda a Dundalk, una cittadina di 35mila abitanti a metà strada tra Dublino e Belfast per continuare la sua brillante carriera e fare sognare i tifosi della cittadina irlandese nella League of Ireland Premier Divison.

di Claudio Zeni