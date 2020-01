Cronache arancioni: finalmente a Cortona si balla il Tico Tico

E fu così che dopo trecentonovantuno minuti più recupero, alla Maestà del Sasso, e mi piace chiamarla così perché è un nome che suscita un’ impressione di imponenza, si aprirono le danze col Tico Tico, perché finalmente il nostro numero nove si è sbloccato e, diciamo la verità, con una giocata di gran classe, ha timbrato il cartellino regalando tre punti di un’ importanza vitale. Non è stata una partita facile, anzi, soprattutto nella ripresa gli attacchi dei fiorentini, in particolare nella prima metà, sono stati piuttosto insistenti nonché assillanti ma anche pesanti da respingere per la comunque attenta retroguardia arancione, ma vi è anche da dire che quel pizzico di fortuna che era mancato in qualche partita precedente, oggi ci è stato restituito. Però, aspettate a trarre conclusioni perché fino al quarantesimo, se c’ era una squadra che doveva essere avanti di almeno due reti, era proprio il Cortona Camucia che, oltre a segnare il gran goal con Tico dopo trentuno minuti con un sinistro non forte ma preciso dopo aver uccellato un difensore biancazzurro con le nubi addensatesi sulla Maestà che venivano spazzate via da un gelido vento di tramontana, in altre circostanze era andato vicino alla segnatura, ma i vari Nandesi, Ceccagnoli, Montagnoli ed ancora Tico, seppur di poco, o mancavano il bersaglio o venivano bloccati da Maionchi ( parente di Mara? ) ed, ahinoi, per più di venticinque minuti iniziava un’ altra partita con i legni della porta arancione che ancora tremano dopo le sassate di Privitera ed Innocenti fra la fine della prima frazione e l’ inizio della seconda. Il nostro Caneschi, poi, al quale oggi facciamo gli auguri per il suo compleanno, effettuava due ottimi interventi e ne avrebbe effettuato pure un terzo superlativo, ma il Martini ( non la bevanda ) arbitro del Valdarno, gli negava la gioia dell’ intervento per una qualche irregolarità degli avanti dei ragazzi di Sansone. Per lo sforzo profuso, l’ undici di Sansone, ha poi tirato i remi in barca non trovando più le energie per compiere l’ arrembaggio finale con i nostri ragazzi che nel finale del match, in almeno un paio di occasioni, si sono divorati l’ impossibile, ma oggi va bene così ed auguriamoci che le danze apertesi oggi proseguano il più a lungo possibile.

Cortona Camucia – Alleanza Giovanile Dicomano 1 – 0

Cortona Camucia: Caneschi, Zampina ( Franchi ), Pilleri ( Mencarelli ), Rossi, Barbagli, Faye, Vazzana ( Tammariello ), Montagnoli, Tico, Ceccagnoli, Nandesi G.

A disp.: Marianelli, Nandesi M., Polvani, Petica, Duri, Mariotti

Allenatore: Andrea Laurenzi

Alleanza Giovanile Dicomano: Maionchi, Fossi T., Brachi, Fantaccini ( Segoni Sam. ), Giannoni, Segoni Sim., Privitera ( Montaguti ), Ciolli ( Faye ), Santilli ( Fossi N. ), Innocenti, Zepponi ( Farsi )

A disp.: Lanzini, Bonavita, Calabrese M., Calabrese L.

Allenatore: Alfredo Sansone

Arbitro: Sig. Martini della Sez. del Valdarno Assistenti: Sig. na Scipione e Sig. Romano della Sez. di Firenze

Marcatori: Tico al 31’

Stefano Steve Bertini