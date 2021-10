Cronache Arancioni: Cortona Camucia – Pienza

Alzi la mano chi alla fine del primo tempo avrebbe scommesso un solo euro sulla vittoria del Pienza, siate onesti! Eppure, il calcio è bello e crudele allo stesso tempo anche per questo. Una squadra arancione bella e solida, dopo poco più di venti minuti, conduceva per due a zero con le reti dei bomber Bartolini e D’ Abbrunzo, ma l’ inferiorità numerica dal 35’ di Giorgi, subentrato da due minuti a Redi, faceva presagire a qualcosa di non bello, anche se vi è da dire che nubi minacciose fino ai primi minuti del secondo tempo non sembravano incombere sui ragazzi di Baroncini ma a lungo andare l’ uomo in meno, ahinoi, si è fatto sentire ed il Pienza, fino a quel momento poco più che semplice comparsa, si è trasformato in cecchino inesorabile. La colpa del Cortona? Come nel match di andata di Coppa Italia col Lucignano, il non aver saputo sfruttare le numerose occasioni per mettere la parola fine ad un match che dopo più di mezz’ ora sembrava aver già emesso i titoli di coda. Al 61’, Borneo, all’81’ Lombardi ed al 90’ Bedini infilavano inesorabilmente per tre volte l’ incolpevole Casini. Almeno sette occasioni nitide per gli Arancioni, non più di tre per il Pienza che si è dimostrato cinico e spietato nello sfruttare la superiorità numerica per un’ espulsione che anche alcuni tifosi ospiti avevano giudicato frettolosa, ma tant’ è, ormai non si poteva più tornare indietro e così, al Santi Tiezzi, Cortona Camucia – Pienza 2 – 3. Nulla è perduto, siamo solo alla prima, adesso testa a Montagnano.

Cortona Camucia: Casini, Duri, Persiani, Pagliaro, Redi, Tammariello, D’ Abbrunzo, Camillucci, Bartolini, Busto, Zamboni.

Panchina: Angori, Giorgi, Cacioppini, Chotthong, Magnanensi, Nandesi, Leonardi, Franchi, Ghezzi

Allenatore: Mirko Baroncini

Pienza: Minocci, Franci, Bonari, Razzoli, Fanone, Borneo, Palla, Caccamo, Lafraittese, Di Fiore, Esposito.

Panchina: Bullut, Powers Stone, Lombardi, Kurtaj, De Palma, Bedini, Atzori, Valenzi

Allenatore: Marco Benanchi

Arbitro: Sig. Zmau della Sez. di Prato coadiuvato dal Sig. Spinelli e dalla Sig. na Di Milta della Sez. di Pistoia

Marcatori: 21’ Bartolini, 29’ D’ Abbrunzo, 61’ Borneo, 81’, Lombardi, 90’ Bedini

Note: espulso Giorgi al 35’

Stefano Steve Bertini