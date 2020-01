Uno sciamano a Cortona

Cortona Patria Nostra invita l’Amministrazione Comunale ad annullare il convegno di venerdì 10 gennaio, alle ore 17.00, presso il Complesso di S. Agostino col patrocinio del Comune di Cortona al quale prenderà parte il Sindaco ed un sedicente guaritore che professa ciò che è stato ampiamente smascherato da un puntuale servizio delle Iene nel lontano 30 novembre 2015, nel quale è ben riconoscibile il relatore in più riprese.

Come è possibile verificare prendendo visione del filmato delle Iene, link https://www.iene.mediaset.it/video/casciari-allineamento-divino_69208.shtml , la pratica che il Comune di Cortona si appresta a pubblicizzare ed a riconoscere come seria ed efficace, altro non è che una truffa a tutti gli effetti, con un ritorno economico importante che abusa della credulità popolare ma soprattutto, della fragilità di persone malate che possono arrivare anche a rifiutare le cure mediche tradizionali, andando incontro a conseguenze gravi e perfino fatali.

Facciamo appello al buon senso del Sindaco ma anche dell’Assessore Francesco Attesti e del Presidente della Cortona Sviluppo Marco Giannoni affinché non sia vanificata in una sola giornata la loro “mission” di portare il nome di Cortona in tutta Italia e nel mondo in modo autorevole, come promesso subito dopo le loro rispettive nomine.

Cortona rischia di assurgere alle cronache nazionali ed internazionali per motivi assai poco nobili: come la prima Istituzione Comunale che legittima, offrendo loro una vetrina prestigiosa ed impensabile, veri e propri ciarlatani ed imbonitori già smascherati molti anni fa.

Il rischio che il buon nome di Cortona precipiti nell’abisso delle facili ironie e del discredito è altissimo.

Cortona Patria Nostra ha a cuore il territorio e la Città di Cortona e non può permettere che ciò accada.

Se il nostro appello non verrà ascoltato dall’Amministrazione comunale chiediamo ai cittadini cortonesi di intervenire all’evento per impedire che passi il messaggio di una città che favorisce i manipolatori di coscienze, vanifichi la ricerca e mandi in fumo anni di studi medici scientifici.

Mauro Turenci