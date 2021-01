Torino-Milano da Terontola in alta velocità. Soddisfazione per l’annuncio della Regione Umbria sul Frecciarossa

«Esprimiamo grande soddisfazione – dichiara il sindaco Luciano Meoni – si tratta di un risultato che andrà a beneficio della comunità Cortonese, della Valdichiana e dei comuni umbri. Ringraziamo Trenitalia, l’assessore regionale dell’Umbria Melasecche e i primi cittadini del comprensorio del Trasimeno. Mi piace anche sottolineare in questo senso l’impegno del consigliere e ora vice presidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Casucci. La fermata Av a Terontola è una soluzione a vantaggio del nostro territorio, resa possibile grazie all’impegno economico della Regione Umbria, saranno le analisi di mercato a confermare anche in futuro questo nuovo collegamento e spetta a tutti noi capitalizzare al massimo questa opportunità».

«Il lavoro di questa amministrazione comunale è partito ad agosto 2019 – spiega l’assessore ai Trasporti del Comune, Silvia Spensierati – ringrazio il Comitato Stazione di Terontola per averci sempre creduto. Si tratta di un ulteriore passo in avanti per ridare centralità al nostro territorio, intorno a questa novità sarà possibile apportare ulteriori benefici al sistema dei trasporti per renderlo pronto alla ripartenza dei flussi».