Serata a sostegno del Kurdistan e del Rojava ricordando Silvia

A dieci anni dalla prematura scomparsa di Silvia Broncolo le amiche/amici, le sue compagne ed i suoi compagni organizzano una serata/cena il 10 gennaio 2020 a sostegno della lotta del popolo curdo contro l’invasione del Nord Est della Siria e dell’esperienza del Rojava.

Alla serata partecipano

Alessandro Orsetti, padre di Lorenzo “Orso” Orsetti (Tekoser Piling) combattente italiano delle YPG caduto in Siria nella guerra contro l’Isis.

Sara Montinaro, dell’Ufficio di Informazione del Kurdistan in Italia e

Alfio Nicotra co-presidente nazionale di Un Ponte Per….

Lorenzo, nome di battaglia Tekoser, aveva scelto di unirsi alla causa curda nel settembre 2017, dopo aver letto e studiato in merito ai curdi, affascinato da una comunità che promuove “l’emancipazione della donna, la cooperazione sociale, l’ecologia sociale e, naturalmente, la democrazia”

Un Ponte per… nato due anni: prima come “Un ponte per Baghdad”.nel 1993 organizzò la prima missione nel Kurdistan turco, da allora la relazione con il popolo curdo non si è mai interrotta e quando è iniziata la crisi in Siria, l’intervento è orientato verso le zone a maggioranza curda del paese, con interventi di natura sanitaria (con operatori e operatrici, medici internazionali, ristrutturazione di ospedali e allestimento clinici nei campi profughi, sistema di ambulanze) umanitari e sostegno alle battaglie civili, come la libertà delle donne, l’ecologia e il municipalismo democratico. Oggi tutto questo rischia di andare distrutto.

La serata, organizzata presso il Centro sportivo di Tavarnelle di Cortona sarà l’occasione per conoscere l’esperienza del Rojava e la causa curda e raccogliere fondi per l’ “Associazione Culturale Lorenzo Orsetti” e per “Un Ponte per..”.

E’ sembrato un modo concreto per dare senso e continuità al ricordo di Silvia, convintamente comunista ed antifascista, al suo impegno per rendere il mondo un posto migliore per tutte e tutti.

Per informazioni e prenotazioni:

Laura (3451471344) Lidio (3480818269) Gabriella (3357458691)