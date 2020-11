PD Valdichiana sulla riorganizzazione dell’Ospedale di Fratta

Il PD Valdichiana valuta positivamente la posizione espressa di sindaci di Lucignano, Foiano e Marciano della Chiana relativamente al ruolo che può rivestire l’ospedale della Fratta in questa fase di grave emergenza sanitaria dovuta al diffondersi dell’epidemia di covid 19.

Il comunicato dei sindaci prende le distanze dalla posizione espressa in maniera autoreferenziale dal sindaco di Cortona Meoni ed esprime un messaggio assolutamente condivisibile: che in questa situazione tutti devono essere a disposizione per sostenere le necessità e rispondere ai bisogni di salute dei nostri cittadini. Questo è il ruolo che devono ricoprire e che ricoprono i servizi sanitari compreso quelli ospedalieri. Nessuna barricata per ragioni incomprensibili dunque ma piena disponibilità, in un ottica di rilancio della funzione dell’ospedale della Fratta e della valorizzazione delle sue competenze e delle risorse umane e professionali che vi operano.

Ai sindaci , all’azienda, ai vertici regionali, chiediamo di fare il possibile per mantenere e valorizzare in questa fase tutte le funzioni utili ai bisogni di salute e all’organizzazione territoriale e ospedaliera. E chiediamo – come spesso abbiamo fatto anche durante la campagna elettorale – che contemporaneamente si lavori per realizzare il progetto di rilancio dell’ospedale della Fratta, contenuto nell’ “ atto di programmazione della salute locale”, redatto da tempo dalla Conferenza locale dei Sindaci e condiviso dalle OO.SS.

Oggi è la vocazione naturale di un presidio ospedaliero a definirne la funzione, nel momento in cui tutti gli sforzi devono concentrarsi per combattere le conseguenze drammatiche dell’epidemia di Coronavirus. Questa emergenza però non dovrà in nessun caso indebolire la struttura, bensì costituire l’occasione per un potenziamento dei servizi del S.Margherita, dandogli un ruolo congruo rispetto alle sue potenzialità e al bacino di utenza che dovrà servire.

Il PD Valdichiana è certo che qualunque sia la richiesta avanzata ed il ruolo contingente assegnato al S.Margherita , le competenze e la professionalità degli operatori sanitari che in esso operano costituiranno un valore aggiunto nel vincere questa battaglia, delineando anche per il futuro l’importanza di avere, nel territorio, un ospedale in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni di salute dei cittadini.

