PD: “Si faccia chiarezza sulla questione sanitaria a Cortona”

Sindaco Meoni,

molti genitori ci chiamano preoccupati e impauriti della situazione nei plessi scolastici frequentati dalle loro figlie e dai loro figli: classi con oltre la metà dei bambini positivi e tutte le insegnanti, classi con bambini fragili la cui quarantena è molto più problematica da gestire… Ne è a conoscenza? Questi genitori e questi bambini chiedono un aiuto da parte dell’Amministrazione. Un segnale di esistenza e di vicinanza.

Ha forse intenzione di prendere provvedimenti, facendo ordinanze a tutela della salute pubblica, oppure aspetta solo di dare numeri (e giudizi, come quello sull’insegnante che non è del nostro Comune) su chi si ammala, aggiungendo come sempre che “è tutto sotto controllo”?

Il capitano di una nave dimostra le proprie capacità quando il mare è in tempesta. Dia del suo meglio adesso. Noi ribadiamo, come sempre, di essere disponibili a un confronto e a una collaborazione. In passato ha ignorato le nostre proposte, ma continuiamo a pensare che in situazioni come queste, le baruffe politiche possano essere messe da parte per il bene di tutti.