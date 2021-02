PD Cortona: Grazie, Presidente Giani!

La presenza di Eugenio Giani alla prima fermata del Frecciarossa a Terontola testimonia non solo la sensibilità e l’impegno della massima carica regionale su ogni versante, ma anche l’attenzione che la Regione Toscana riserva a questo importante snodo ferroviario.

Lo ringraziamo di cuore anche perché, con questo gesto, ha dato valore e dignità all’impegno profuso in questi anni dal #Comitato composto dai cittadini e dall’attenzione di coloro che si sono avvicendati al governo delle amministrazioni regionali e locali.

È un risultato di tutti che va a beneficio della comunità. Per questo non è sopportabile che alcuni, in questi ultimi mesi, abbiano tentato di apporre la bandierina a questa vicenda. È il classico atteggiamento di chi in assenza di idee usa l’arma della propaganda.

Non fa niente, anzi continuino pure. A noi interessa che le cose vadano avanti e funzionino come si deve. Per questo vigileremo e solleciteremo affinché questa amministrazione locale metta in atto tutte le iniziative utili al rafforzamento della stazione di Terontola in termini di servizi e collegamenti.

Da ieri sappiamo di poter contare sulla Regione Toscana. Attendiamo – con un po’ di giustificato scetticismo – che l’attuale amministrazione locale si dimostri all’altezza del compito