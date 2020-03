Lega lancia il suo appello allo spirito di unione in questo momento così delicato

In merito alle recenti notizie apparse sugli organi di informazione locali che hanno coinvolto il settore degli operatori sanitari nel nostro territorio, riteniamo che in questo momento così delicato per la nostra comunità non sia il tempo delle polemiche. Sono giornate difficili, in cui gli Amministratori sono messi a dura prova, sempre sotto tensione, spesso dormendo poche ore e per questo non possiamo che ringraziarli. Vogliamo inoltre ringraziare tutti coloro che, con il proprio lavoro, sono in prima linea contro la diffusione di questo virus: medici, infermieri, volontari 118, protezione civile, carabinieri, polizia locale. Il nostro grazie va anche a tutti i commercianti aperti, ai trasportatori che permettono gli approvvigionamenti e a tutti i volontari che lavorano sul nostro territorio per aiutare chiunque ne abbia bisogno.Mai come in questo momento sono importanti lo spirito di unione e il rispetto delle direttive, che ci chiedono di rimanere a casa e uscire solo se strettamente necessario.

Nicola Mattoni Segretario Provinciale Luca Ghezzi Commissario Sezione Cortona