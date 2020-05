Lega Cortona: “In via Dante a Terontola installati degli archetti parapedonali della velocità”

Intervento del gruppo consiliare Lega Cortona, per voce del Segretario provinciale Nicola Mattoni e del commissario Luca Ghezzi.“Grazie al lavoro svolto dal nostro assessore Alessandro Storchi, in Via Dante a Terontola sono stati istallati degli archetti parapedonali della velocità. Il continuo verificarsi di immissioni non consentite, nella intersecante strada regionale, ci ha spinto al ripristino di quanto da sempre presente in quel punto, e che, recentemente, era stato rimosso dalle amministrazioni precedenti. Si ringrazia il nostro sindaco Luciano Meoni sempre vicino alle esigenze dei cittadini e del territorio” dichiara il gruppo consiliare Lega Cortona, per voce del Segretario provinciale Nicola Mattoni e del commissario Luca Ghezzi.