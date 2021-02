Lega Cortona: “In bocca al lupo al nuovo Commissario provinciale Matteo Grassi. Grazie a Nicola Mattoni per il suo operato in questi anni”

“Vogliamo esprimere il nostro più sentito in bocca al lupo, nei riguardi dell’Avvocato Matteo Grassi, neo Commissario provinciale aretino della Lega.” “Una scelta, quella fatta dal nuovo Commissario regionale On. Mario Lolini che apprezziamo, convinti che il nuovo responsabile saprà guidare al meglio la Lega della nostra provincia, favorendo pure l’incremento del numero di sostenitori e militanti.” “Da parte nostra, assicuriamo, fin da ora, il massimo supporto allo stesso Grassi.” A questa nota di benvenuto, si unisce volentieri anche il Consigliere regionale Marco Casucci, iscritto proprio nella sezione di Cortona. “Cogliamo, infine, l’occasione per ringraziare l’uscente Nicola Mattoni, nostro concittadino, che ha avuto il compito di coordinare il nostro partito, a livello locale, per oltre tre anni.”