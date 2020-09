La sezione Lega di Cortona si congratula con Marco Casucci per la rielezione

“Gli elettori-afferma Luca Ghezzi, Commissario della sezione Lega Cortona- hanno voluto giustamente premiare l’impegno e la determinazione profusa negli ultimi cinque anni da Marco Casucci, dandogli, quindi, la possibilità di proseguire la sua intensa e proficua attività di supporto nei confronti del nostro territorio, in qualità di Consigliere regionale.” “Ci complimentiamo, pertanto, con lui-prosegue l’esponente leghista-per la meritata affermazione e voglio esprimere, anche a nome dei nostri militanti e sostenitori, il nostro plauso per il prestigioso ruolo che andrà nuovamente a ricoprire a Firenze.” “Siamo certi-conclude il rappresentante della Lega-che, come fatto finora, il Consigliere Casucci sarà, dunque, sempre molto attento al territorio cortonese e della Valdichiana in generale, recependo tempestivamente le varie problematiche che i cittadini gli porranno, con lo scopo primario di aiutarli a superare le varie criticità.”