La dignità non si fraintende

In linea di principio nominare esperti nelle varie discipline che possano supportare l’Amministrazione Comunale nelle scelte più importanti ed esprimere pareri, a titolo gratuito, è un’ottima idea.

Proprio all’inizio del suo mandato la nuova Giunta Municipale, con delibera n° 130 del 4 luglio 2019, ne ha nominati otto.

Venti mesi dopo, prendendo atto che nessuno l’ha mai consultato ed interpellato, uno dei saggi, Roberto Castellani, si dimette e motiva la sua scelta sui Social e sugli organi d’informazione.

Il Sindaco asserisce che Castellani ha “probabilmente frainteso” il ruolo che doveva assolvere e, rispondendo all’interrogazione di un consigliere di minoranza, definisce gli otto esperti: “consulenti politici con funzioni di mero supporto agli organi”.

Cortona Patria Nostra ha sempre avuto fondate perplessità sul ruolo di questi consulenti e ha espresso il dubbio che non siano mai stai interpellati e siano soltanto uno specchietto per le allodole.

Non abbiamo mai espresso dubbi sulla loro competenza e riteniamo che gravi ed imbarazzanti scivoloni di questa Amministrazione si sarebbero potuti evitare proprio consultandoli.

Quando sull’onda dell’indignazione popolare e per iniziativa di Cortona Patria Nostra il Sindaco protempore fu costretto ad annullare il convegno dello Sciamano guaritore “Re Lucertola” presso il Centro Congressi di Sant’Agostino sollevammo di nuovo il problema e chiedemmo all’Amministrazione Comunale se il Saggio della Sanità fosse stato preventivamente informato ed avesse espresso un parere sull’iniziativa.

Tutto tacque, nessuno aprì bocca, nessuno diede spiegazioni.

Alcuni mesi prima era stata ricevuta con tutti gli onori in Consiglio Comunale la signora Rita Cutolo, altrimenti nota come “Donna magnetica” e priva di qualunque titolo accademico, i cui pazienti su Youtube asseriscono di essere stati guariti da malattie oncologiche.

Che fine hanno fatto gli altri Saggi?

Sono tutti in fiduciosa e spasmodica attesa di poter fornire il loro contributo d’idee all’Amministrazione Comunale di Cortona?

Sappiamo per certo che alcuni si sono volontariamente allontanati perché non più in sintonia con questa Amministrazione senza, però, formalizzare e motivare le loro dimissioni.

A Roberto Castellani riconosciamo grande dignità, grande pazienza (troppa, dice lui…), grande competenza.

La sua palestra, con le altre presenti nel territorio, svolge una funzione importante ed insostituibile per uomini e donne di tutte le età.

Quando abbiamo redatto il nostro Programma Amministrativo l’abbiamo pregato di darci suggerimenti e proposte da inserire nel capitolo dedicato allo Sport.

E’ stato disponibile, ci ha ricevuto e ci ha dato una mano del tutto disinteressata.

I politici non sono onniscienti: hanno una loro visione del mondo ma hanno bisogno di tecnici capaci e preparati per dare corpo e sostanza alle loro idee e metterle in pratica..

Quando Meoni ha nominato i “Saggi” ha molto sottovalutato le ricadute di questa scelta, ha pensato di potersene servire come pupazzetti silenti e non ha fatto i conti con la dignità dei singoli.

Qualcuno ha dimostrato di averla ed ora rassegna pubblicamente le dimissioni perché in 20 mesi non è stato MAI interpellato, non ha potuto dare pareri, non ha potuto formulare proposte, in buona sostanza è stato completamente ignorato.

Bisogna avere rispetto dei cittadini, bisogna onorare le promesse, bisogna tenere nella debita considerazione ed essere riconoscenti a chi offre un contributo gratuito in un mondo dove tutto ha un prezzo.

Chissà se qualche irriducibile fan di questa amministrazione lo accuserà di fare “il gioco dei comunisti”.

Sono le parole magiche e rituali per gettare discredito su chi non apprezza questa Amministrazione e non è riuscito a percepire il “cambiamento” burletta promesso da Meoni.

Cortona Patria Nostra