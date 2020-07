Il plauso della Lega a Cortona Sviluppo

A seguito della notizia riguardante l’avviso pubblico di assunzione da parte di Cortona Sviluppo di due figure professionali, si esprime il Segretario Provinciale e capogruppo consiliare della Lega a Cortona Nicola Mattoni.”Ci complimentiamo con l’amministrazione del comune di Cortona e con il presidente della Cortona Sviluppo Marco Giannoni, che in un periodo così difficile di crisi sociale ed economica, anche per il nostro territorio, sta dando opportunità di lavoro e sta dimostrando un impegno encomiabile affinché questa società partecipata funzioni come tale, cosa questa che purtroppo non è sempre accaduto con le precedenti amministrazioni.”