Il Consiglio comunale di Cortona approva all’unanimità un atto che tende a non sottovalutare le possibili infiltrazioni in zona della criminalità organizzata. Il plauso del Consigliere regionale della Lega Marco Casucci

Con voto unanime del Consiglio comunale di Cortona, è stato approvato un atto che prevede la massima sensibilizzazione su una tematica molto delicata e rilevante come quella di potenziali infiltrazioni da parte di organizzazioni criminali anche nel territorio cortonese. La mozione, che ha accolto un emendamento proposto dal Pd, è stata presentata dal Capogruppo Lucia Lupetti ed analizza attentamente, come riferisce la stessa esponente leghista, le possibili e gravi ripercussioni negative che, stante pure la pandemia, potrebbero esserci, visti gli ipotizzabili tentativi di gruppi delinquenziali di tipo camorristico o mafioso di destabilizzare l’ordine costituito. “Il Covid-19 sta determinando-afferma la Lupetti- sempre più difficoltà a svariate attività commerciali ed è quindi doveroso che le amministrazioni, per quanto di loro competenza, non minimizzino la problematica.” “Sono soddisfatto-afferma Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega-che anche il Consiglio comunale di Cortona abbia voluto, al pari di altri, recepire quanto da me proposto in ambito regionale, approvando un atto che mira a tenere desta l’attenzione su una criticità che potrebbe essere davvero devastante in un contesto economico-finanziario, purtroppo, in grave sofferenza.”