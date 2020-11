Futuro per Cortona sull’Ospedale di Fratta

Il gruppo consiliare di Futuro per Cortona, insieme a tutta la lista, ritiene di fondamentale importanza l’ospedale S. Margherita della Fratta; la vastità del territorio, il numero di utenze che lo stesso serve, impongono una seria riflessione. Da sempre siamo convinti che il nosocomio locale debba essere al centro del territorio e potenziato rispetto a quanto suddetto. Nei giorni scorsi, dopo le prime indiscrezioni, l’ospedale locale avrebbe dovuto ospitare per la totalità dei posti letto le cure intermedie Covid-19. Solo grazie a queste informazioni, si è potuto arrivare ad un accordo diverso, le trattative sono state portate avanti in tutta la giornata del 3 novembre fino a tarda serata, la riflessione sul futuro del nostro ospedale ha di fatto impegnato il nostro Sindaco per trovare la soluzione più corretta.

Convinti che, durante una pandemia, ogni territorio debba fare la propria parte, il buon senso della maggioranza attuale al Comune di Cortona, di fatto ha imposto una riflessione ovvero quella di concedere un’ala della struttura che riguarda il secondo piano, con una copertura di circa 15 posti letto, con ingressi separati e con la massima tutela, come prevedono i protocolli sanitari. La richiesta del Sindaco è stata netta e chiara, i servizi medico-sanitari che sono svolti presso l’ospedale non devono essere alterati da questa scelta, bensì garantiti e poi aumentati a tutela di tutti i cittadini.

Il Gruppo Futuro per Cortona chiarisce che non ci si ammala solo di Covid-19 ma sono fondamentali tutte le attività e servizi utili alla tutela della salute pubblica. Il Covid-19 non deve essere da leva per lo spostamento continuo delle visite ai pazienti, ogni patologia deve essere valutata preventivamente, la prevenzione è e rimane la migliore soluzione.

Riteniamo che l’iniziale ipotesi di convertire tutto l’ospedale a Covid-19, sarebbe stata una soluzione dannosa ed avventata, alla fine della criticità avrebbe prodotto solo danni irreversibili.

Durante le varie videoconferenze il Sindaco, rappresentando il diritto alla salute di tutti i cittadini, ha trovato in noi il massimo appoggio, anche le Autorità Sanitarie hanno alla fine accettato e compreso l’importanza territoriale della nostra struttura ospedaliera.

Il gruppo consiliare di Futuro per Cortona, da sempre attento alla sanità locale, ringrazia per l’impegno profuso il Sindaco ed il Consigliere Regionale nonché Vice Presidente del Consiglio della Regione Toscana Marco Casucci. Questo risultato attesta l’attenzione della politica e della pubblica amministrazione verso il territorio, la sanità non deve avere colore politico, la salute è un diritto di tutti!

I Consiglieri Comunali Isolina Forconi – Francesco Fanicchi – Luca Baldetti