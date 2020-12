Fratelli d’Italia: “Utili le iniziative degli Assessori Rossi e Spensierati”

Il settore del commercio e quello dei trasporti sono legati a doppio filo e adottare misure che li favoriscano o che li potenzino, significa gettare le basi per farsi trovare pronti in vista della prossima ripartenza post Covid.

In questa ottica bene si inseriscono le iniziative degli Assessori Paolo Rossi e Silvia Spensierati del Comune di Cortona.

La decisione dell’Assessore alle attività produttive Rossi di prorogare la scadenza per gli adeguamenti previsti dal regolamento comunale in materia di suolo pubblico, e concedere anche per il 2021 il 25% in più di utilizzo dello stesso per quelle attività che ne possono beneficiare, significa supportare in parte, gli sforzi che le nostre attività commerciali stanno facendo per rimanere in piedi, dopo una crisi di proporzioni mondiali che ci ha colto tutti impreparati, ed i cui effetti non siamo in grado di prevedere per quanto ancora si faranno sentire.

La richiesta inviata dall’Assessore ai trasporti Spensierati a quello regionale Baccelli per aumentare le fermate di due treni regionali per Firenze, faciliterà la mobilità non solo dei nostri pendolari, ma anche di chi vorrà venire a visitare la nostra città portando beneficio alle attività produttive del territorio. Altrettanto importante il risultato ottenuto sollecitando la Regione affinché Rfi procedesse ad una prima manutenzione ordinaria di parte della stazione di Camucia, che versava in condizioni indecorose per una città come Cortona. Questi interventi sono significativi perché la nostra stazione costituisce il primo biglietto da visita che viene offerto agli occhi dei visitatori che arrivano nel nostro Comune, e presentare una stazione ben tenuta e dotata di tutti gli strumenti di sicurezza e mobilità dei viaggiatori, va a tutto vantaggio dell’indotto turistico ed economico locale.

Ci sono ancora molte misure da prendere e molte strategie da attuare su molti settori ancora in forte crisi e dove saremo chiamati a porre in essere una pianificazione di medio e lungo periodo, ma i lunghi viaggi iniziano con piccoli passi e le misure dei nostri Assessori vanno nella direzione giusta.