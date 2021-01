Fratelli d’Italia: “Condivisione del Bilancio di previsione 2021”

Con l’inizio del nuovo anno ogni Amministrazione pubblica deve pianificare le misure che intende adottare attraverso lo strumento del bilancio di previsione.

Per il 2021 Fratelli d’Italia, di concerto con gli altri partiti,ha sollecitato nuovamente la necessità di concertare le decisioni in merito alle politiche pubbliche da adottare, a maggior ragione durante una crisi sanitaria ancora in attoche comincia a presentare il conto attraverso effetti negativi sul nostro tessuto sociale ed economico, in un momento nel quale è necessario individuare precise priorità d’intervento.

Prendiamo quindi atto con favore della decisione della Giunta d’iniziare un percorso di condivisione con la maggioranza che la sostiene, una scelta lungimirante e virtuosa che ci consentirà di focalizzare meglio le energie sui problemi più sentiti dal nostro territorio.

A seguito di un primo incontro interlocutorio sul metodo migliore per ottenere una programmazione efficace degli interventi pubblici e della destinazione delle relative risorse, seguiranno una serie d’incontri con tutti gli assessori per affrontare i temi riguardati le loro materie di competenza.

In tali occasioni potremo portare avanti le proposte di Fratelli d’Italia per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, per questo siamo aperti a ogni contributo che la cittadinanza vorrà proporci, e in tal senso pianificheremo una serie di momenti di confronto con le categorie economiche e sociali di Cortona.

Purtroppo non potremo organizzare incontri con la cittadinanza a causa delle misure di sicurezza sanitaria antiCovid-19, ma sarà nostra cura tenere aperto ogni canale possibile per raccogliere le istanze della popolazione.

Per Fratelli d’Italia una delle priorità è sicuramente quella di investire fondi sufficienti a dare supporto alle imprese, attività commerciali e famiglie che stanno subendo ormai da un anno gli effetti negativi della pandemia.