De Robertis – Ceccarelli – Tartaro (PD): “La distribuzione delle mascherine a Cortona un rischio per la salute”

“Le immagini che i cittadini impauriti ci stanno facendo arrivare mostrano una situazione sbalorditiva: file di cittadini di Cortona che, per quanto disciplinati, sono costretti a file e ad un concentramento, che è cio che si dovrebbe assolutamente evitare, per ricevere le mascherine della Regione. Un modo di distribuire questi dispositivi, quello stabilito dal sindaco Meoni, assolutamente rischioso”.Questo il commento di Lucia De Robertis Vincenzo Ceccarelli e Simone Tartaro alle modalità individuate dall’amministrazione cortonese per adempiere all’ordinanza regionale di ieri.”Con questo modo di agire improvvisato – aggiungono i tre – si rischia di vanificare il grande sforzo fatto dalla Regione anche nel reperimento delle mascherine. E si espongono i cittadini, molti anziani, da quel che ci hanno mostrato, ad un inutile rischio di contagio”.”Meoni – concludono – faccia come gli altri sindaci, anche del suo schieramento politico, procedendo alle consegne a domicilio. Il nostro non è un attacco politico, ma un appello per la sicurezza dei cittadini cortonesi, che lui sta mettendo a rischio”.