Covid e Ospedale di Foiano, comunicato del Partito Democratico

l Partito Democratico di Foiano, vista l’emergenza Covid e a seguito della trasformazione operata da parte della Direzione Generale della ASL del nostro Ospedale di comunità in centro di cure intermedie Covid, si unisce alla richiesta dell’Amministrazione Comunale in merito alle garanzie del rispetto di tutti i protocolli di sicurezza, sia per il personale operante che per tutti quei cittadini che usufruiscono dei vari servizi erogati all’interno della nostra Casa della Salute.

Come Partito Democratico, consapevoli del difficile momento che stiamo attraversando, riteniamo giusto che la nostra comunità non si tiri indietro in questa battaglia e per questo è fondamentale fare fronte comune per sconfiggere questo nemico invisibile che sta pesantemente condizionando le nostre vite.

Facciamo quindi un FORTE APPELLO all’unità istituzionale, evitando inopportune speculazioni sulla salute pubblica!

Rispetto a quanto comunicato dalla ASL apprezziamo la dichiarata volontà di voler investire nella struttura una volta superata l’emergenza sanitaria in corso, attraverso l’implementazione di un nuovo centro diurno per anziani (alzheimer, demenza senile) e una nuova casa famiglia per psichiatrici lievi.

Inoltre chiederemo che l’Azienda Sanitaria investa sulle attività riabilitative all’interno della struttura, dando ai cittadini di Foiano e della nostra zona socio sanitaria una risposta significativa e completa in termini di servizi sanitari.

Come Partito Democratico vigileremo che l’impegno di oggi si trasformi in azione concreta domani, è giunto il momento di tornare a mettere in campo risorse economiche e umane per garantire al nostro Paese i migliori servizi sul territorio.