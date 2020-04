Cortona Patria Nostra: “Una soluzione intelligente”

Durante questa difficile emergenza sanitaria Cortona Patria Nostra ha deciso di mantenere un profilo volutamente basso, cercando di essere vicina ai cittadini e non interferendo nell’operato dell’Amministrazione Comunale per evitare polemiche e “distrazioni” dovute a qualche nostra osservazione o a qualche nostro post.

Ci preme ribadire e far sapere a tutti i cortonesi che per noi la priorità è la salute di tutti.

In base a questa nostra scelta abbiamo preso posizione soltanto in occasione del filmato in cui il Sindaco Meoni, a bordo di un’automobile, arrivava a chiedere, scatenando il panico tra la popolazione, la radiazione di un medico al quale era appena morto un familiare a causa del Covid19.

Sempre per non creare distrazioni a tutto il sistema che in questo momento si deve occupare soltanto di prevenzione e cura del virus, non ci siamo voluti esprimere sulla modalità utilizzata per la consegna delle mascherine, diversa da quella adottata con gran successo dagli altri Comuni, e non abbiamo nemmeno espresso la nostra opinione sulla distribuzione dei pacchi con gli aiuti alimentari affidata alla Caritas che potrebbe risultare umiliante per chi versa in condizioni di bisogno, modalità non utilizzata da nessuna delle amministrazioni comunali limitrofe.

Siamo, però, felici di constatare che, nonostante il nostro voluto silenzio, la Lega, forza di maggioranza, ha finalmente cominciato a ragionare e, abbandonando l’utilizzo dei pacchi umanitari, abbia deciso di riproporre il sistema dei buoni da spendere in generi alimentari… sistema che guarda un po’ viene utilizzato quasi in tutta Italia.

Veniamo ingenerosamente accusati di criticare “a prescindere” qualunque iniziativa venga adottata dall’Amministrazione Comunale e dalle componenti politiche che la sostengono ma questa volta il nostro giudizio può essere soltanto positivo.

Tra l’altro, analoga proposta era stata formulata nei giorni scorsi, sui Social e sugli organi d’informazione, anche dal Partito Democratico.

Forse che la Lega sta facendo il gioco del PD?

Dobbiamo ritenere inquietante la loro convergenza d’idee su un problema specifico e molto sentito dalla cittadinanza?

Proprio perché questa incredibile ed ingenerosa accusa è stata fatta tante volte anche a noi, crediamo che QUALUNQUE soluzione adeguata alle esigenze dei cittadini sia gradita perché il momento è difficile ed è essenziale il contributo di tutti.

Dato che non ci piace muovere critiche sterili ed apprezziamo le buone iniziative, ci sentiamo in dovere di ringraziare pubblicamente anche chi ha capito che fare un passo indietro, adeguandosi a sistemi collaudati già utilizzati in gran parte delle regioni italiane, fosse la cosa più giusta.

A dimostrazione che in questi momenti drammatici, secondo noi, le rivalità tra i partiti debbano essere ridotte al minimo, Cortona Patria Nostra ha anche postato un bel filmato di incoraggiamento all’intera cittadinanza, sulla sua pagina Facebook, condividendolo in quelle dei vari gruppi di Cortona…

Alcuni di questi gruppi, purtroppo, hanno inspiegabilmente rimosso il filmato subito dopo la sua pubblicazione, lasciando intendere che le rivalità politiche sono più importanti del buon senso.

Proprio perché siamo sicuri di avere espresso una valutazione errata, ci auguriamo di vederlo pubblicato al più presto sulla pagina ufficiale del Comune di Cortona.

Sarebbe un bel segnale.

Emiliano Ferrettini

Cortona Patria Nostra