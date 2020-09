Cortona Patria Nostra appoggia Nicola Carini

Nei giorni scorsi Cortona Patria Nostra ha diffuso un comunicato stampa con le indicazioni di voto per le prossime elezioni regionali.

Avevamo preso la decisione sofferta e meditata di non appoggiare nessun candidato se non a precise condizioni: voto richiesto con un forte appello alla nostra comunità, pubblico riconoscimento del nostro contributo in questa campagna elettorale, promessa di un forte impegno nel territorio sulla base di un programma condiviso, aperto al contributo ed ai suggerimenti della cittadinanza”.

Abbiamo fatto rilevare con disappunto che ci erano pervenuti solamente messaggini privati con la richiesta di preferenze.

C’è una novità importante.

Nicola Carini candidato di Fratelli d’Italia ha rivolto un appello pubblico alle liste civiche cortonesi, chiedendo il loro sostegno in nome di “valori e battaglie comuni”.

Sono proprio i valori a dover ispirare l’impegno politico di una comunità, in base ai valori di riferimento si elaborano i programmi, si individuano le soluzioni, si cementano le alleanze, si rende possibile ogni forma di collaborazione.

In occasione delle elezioni amministrative del 2019, qualora il candidato a Sindaco fosse stato espressione dei partiti, Nicola sarebbe stato il candidato gradito a Cortona Patria Nostra.

In un mondo politico volatile e complesso, durante le trattative estenuanti ed i contatti che hanno coinvolto tutte le forze politiche, mettemmo per iscritto la nostra volontà di sostenerlo.

Abbiamo apprezzato moltissimo il suo appello e abbiamo deciso di aiutarlo in questa difficilissima competizione elettorale non come esponente di un partito che sostiene l’Amministrazione Comunale di Cortona, nei confronti della quale continuiamo ad essere fortemente critici in attesa del tanto sbandierato cambiamento, ma per le sue doti umane, per la correttezza e l’amicizia che ci ha sempre dimostrato, per la sua competenza e la sua disponibilità.

Vogliamo ribadire che le doti umane, in uno scenario politico inconsistente ed impoverito da troppi compromessi e molte mediazioni, sono fondamentali.

E’ fondamentale il senso delle istituzioni e la capacità di accogliere suggerimenti, proposte e soluzioni quando queste vanno incontro alle esigenze della popolazione.

La competizione elettorale che ci aspetta sarà durissima e le attese immense.

Sarebbe importante strappare la Toscana alla Sinistra che ha sempre governato, mettendo le mani sull’economia grazie ai suoi potenti apparati di partito e, da sempre, condiziona ogni più piccola scelta nella regione.

Noi ci siamo con la consapevolezza di poter dare un contributo importante a partire dal nostro territorio.

Siamo convinti che la nostra scelta sia gradita a Nicola Carini ma soprattutto ai nostri concittadini che da noi si aspettavano proprio questo.

“Cortona Patria Nostra”