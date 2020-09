Cortona, le forze politiche di centrosinistra in difesa della libertà di espressione

• Il Sindaco Meoni ha denunciato un cittadino per avere espresso la propria opinione.

• Non è la prima volta, lo ha già fatto anche con le principali forze politiche d’opposizione.

• Un Sindaco ha il dovere istituzionale di ascoltare e rappresentare tutti i cittadini.

Un altro cittadino che ha espresso la sua opinione poco convinta in merito all’operato dell’Amministrazione è stato denunciato dal Sindaco Meoni. Un metodo intimidatorio che va avanti ormai da mesi dato che una serie di denunce ha colpito in modo trasversale tutti coloro che hanno manifestato una visione diversa dalla sua: dapprima alcune delle principali forze politiche d’opposizione, poi addirittura i cittadini.

Un Sindaco ha il dovere istituzionale di ascoltare e rappresentare tutti i cittadini, anche chi ha un pensiero politico diverso dal suo. A Cortona, invece, il Sindaco NON ascolta e NON dialoga con la cittadinanza. Anzi, Meoni cerca di mettere a tacere chi esprime il proprio pacato dissenso a suon di denunce. E tutto ciò, ci dispiace dirlo, avviene nella più totale indifferenza dei partiti di centro-destra che formano la maggioranza.

Ormai è chiaro: le osservazioni critiche sono colte con sospetto anziché con spirito costruttivo. Perché?

A noi è chiaro: la paura del dissenso non è che la dimostrazione di un’evidente incapacità a ricoprire il ruolo di Primo cittadino da parte di Meoni in un comune importante come quello di Cortona. Convinto che una comunità si governi in modo autoritario e non con autorevolezza politica, il Sindaco pensa di poter mettere a tacere i cittadini che non la pensano come lui e lo dicono apertamente.

Questa è una situazione grave e preoccupante che mai si era verificata prima d’ora a Cortona. Vogliamo esprimere la nostra vicinanza nei confronti di tutti quei cittadini che hanno subito intimidazioni e in particolare del cittadino che è stato denunciato.

Ribadiamo il nostro impegno a porci come argine a quanto sta accadendo per garantire a tutti il rispetto della libertà di espressione.



#denunciacitutti



Cortona Civica

Democratiche Valdichiana

Giovani Democratici Cortona

Italia Viva Cortona

Partito Democratico Cortona

Rifondazione Comunista, circolo “R. Censi”

Sinistra Civica Ecologista