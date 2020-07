Cortona e frazioni La Voce di TUTTI i cittadini nasce il 4 gennaio 2020 dall’idea di un cittadino residente nel comune di Cortona che,stanco di essere allontanato per motivi politici dalle altre pagine Facebook a tema Cortonese, ha deciso di aprirne una nuova e di dare voce a tutti i cittadini di tutto il Comune frazioni comprese.

La pagina ha avuto un’adesione immediata di molti followers e quindi è sopraggiunta presto l’esigenza di concederne l’amministrazione anche ad altre persone. La nostra e’ una pagina trasversale, non abbiamo ambizioni politiche, siamo fuori da qualsiasi schieramento, partito o lista civica. Non siamo figli ne’ di chi comanda ne’ di chi fa opposizione. Vogliamo solo il bene del nostro territorio e dei suoi abitanti.

Molte sono le persone che desiderano manifestare il proprio disappunto su come viene amministrata la “cosa pubblica” ed in molti desiderano farlo sfruttando la vera idea vincente della nostra pagina…l’anonimato.

Purtroppo un sistema moderno dove tutti sono pronti a giudicare ma non ad essere giudicati, ha reso le persone schiave dei propri pensieri e per questo sono pochi quelli che non hanno paura di esprimersi liberamente in pubblico. Ogni giorno riceviamo commenti, messaggi ed articoli di cittadini comuni che ci incoraggiano ad andare avanti nonostante le numerose calunnie che ci vengono cucite addosso da uno sparuto manipolo di persone mosse non si sa bene da quali motivazioni.

Ci arrivano segnalazioni di disservizi, di scarsa o assente manutenzione, ci arrivano vignette allegoriche. Siamo felici di pubblicare tutto questo purché rispetti la moralità e l’educazione. La nostra pagina è la dimostrazione che la popolazione è viva, è in fermento ed ha una gran voglia di normalità. Continuate a seguirci come avete fatto fino ad oggi, non date retta alle menzogne, Cortona e Frazioni è a fianco dei cittadini coscenziosi, liberi ed onesti.