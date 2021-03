Cortona Civica: “Meno rifiuti, ma TARI più alta. Perché?”

Com’è noto, l’emergenza sanitaria ha determinato il crollo del turismo nel nostro Comune nel 2020 (e, purtroppo, le previsioni non sono rosee neppure per l’anno in corso) e molti esercizi commerciali sono stati costretti a sospendere o quantomeno a ridurre la propria attività.

Nonostante ciò, le tariffe TARI per l’anno 2021 sono destinate ad aumentare, e tale incremento appare ormai certo. L’assessore Paolo Rossi, infatti, in un’intervista rilasciata a Valdichiana Oggi, anticipa che “per il 2021 la tariffa risentirà inevitabilmente di parte del conguaglio 2019 e dei costi [non meglio definiti] per la riorganizzazione per il 2021”. Del resto, è la stessa Assemblea di ATO Toscana Sud, nel comunicato stampa del 18 dicembre 2020, a rendere noto che, per quanto concerne le tariffe per il 2021, “l’aumento sul 2019 è pari all’1,7%, con punte massime di crescita del 6% in alcuni Comuni”.