Cinque Stelle Cortona: lasciare le mascherine nelle cassette postali

Apprezziamo l’atto di ulteriore protezione della popolazione promosso dalla Regione Toscana. Rispetto alla decisione del Comune di Cortona di creare dei punti di distribuzione nel territorio, ci sembrerebbe più opportuno, come fanno anche in altri comuni della Toscana e come lo stesso presidente della Regione ha invitato i sindaci a fare, una distribuzione porta a porta, tramite la casella di posta, che manterrebbe una maggiore distanza personale ed eviterebbe rischio di assembramento, cosa indispensabile all’attuale strategia di lotta all’epidemia da coronavirus.

Chiediamo quindi al Sindaco e all’amministrazione comunale di rivedere l’organizzazione della distribuzione delle mascherine alla popolazione per non vanificare gli sforzi fatti finora dai cittadini.

MEET UP CORTONA 5 STELLE