Ceccarelli risponde a Casucci sulla variante alla SR71 a Pietraia

Il progetto della variante alla Sr 71 in località di Petraia sta per essere messo a gara e non è possibile effettuare una revisione senza andare oltre i termini previsti per accedere al finanziamento FSC. A ricordarlo è l’assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli, che risponde alla proposta del consigliere regionale della Lega Marco Casucci e del sindaco di Cortona Luciano Meoni di ‘ripensare’ e il progetto della variante alla Sr 71 umbro-casentinese.

“Si tratta di un’opera fortemente richiesta dal territorio – spiega Ceccarelli – voluta per fluidificare il traffico e mettere insicurezza la viabilità. Adesso che l’opera sta finalmente per entrare nella fase attuativa, ecco che il consigliere Casucci e il sindaco Meoni, anche in precedenza ben consapevoli di quanto progettato, si svegliano e chiedono che si metta tutto in discussione e si ricominci da capo a pensare, a valutare, progettare una nuova soluzione”. L’assessore continua: “Ricordo a Casucci e Meoni, anche se da amministratori pubblici dovrebbero ben saperlo, che la variante alla Sr 71 è stata finanziata con risorse FSC- Fondo di Sviluppo e Coesione, che prevedono tempi di realizzazione certi, non riflessioni infinite, pena la perdita del finanziamento”.

“Per arrivare a questo punto – conclude Ceccarelli – sono occorsi due anni, vari livelli di progettazione, la Conferenza dei Servizi, l’assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale. Durante questo percorso è stata valutata anche la possibilità di ri-utilizzare la vecchia strada provinciale adeguandola, ma l’ipotesi è stata scartata da tempo perché rischiosa dal punto di vista idraulico ed anche perché sarebbe stato necessario l’abbattimento di alcune abitazioni. Quindi, se il risveglio di Casucci è Meoni è dovuto alla volontà di compiacere qualche proprietario dei terreni che saranno attraversati dalla nuova infrastruttura, ricordo loro che, come dovrebbero ben sapere, tutte le soluzioni alternative sono sono state vagliate e scartate, quindi rischiano di prendere in giro gli eventuali interessati. Se invece il consigliere e il sindaco semplicemente non vogliono più la realizzazione dell’opera, facciano una richiesta formale. Garantisco che la Regione ha molte altre richieste di finanziamento alle quali indirizzare i 15 milioni che sarebbero serviti per la variante alla Sr 71”.