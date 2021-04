Ceccarelli: “Dalla Regioni finanziamenti per la viabilità dei piccoli comuni”. Fra essi Lucignano e Marciano

“Anche nel 2021 la Regione cofinanzierà gli interventi straordinari sulla viabilità comunale dei piccoli Comuni. Nella nostra provincia saranno finanziati 7 interventi, che dovranno essere cantierati entro l’estate, nei Comuni di Marciano della Chiana, Lucignano, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Chitignano, Badia Tedalda e Talla, con un investimento di circa 330mila euro di risorse regionali.”

Il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli commenta con soddisfazione il rinnovo della misura per il sostegno ai piccoli Comuni, che aveva voluto negli anni scorsi quando ricopriva il ruolo di assessore regionale alle infrastrutture.

“Anche se le strade comunali non rientrano nelle competenze della Regione – spiega Ceccarelli – la Toscana ha scelto di aiutare i Comuni più piccoli cofinanziando all’80% gli interventi di manutenzione straordinaria ed urgente dei tratti stradali ritenuti più critici. E’ una misura che avevo voluto nel 2019 da assessore alle infrastrutture e che in molti casi finanzia interventi che le amministrazioni comunali non avrebbero potuto realizzare con le sole risorse dei propri bilanci. E’ importante che l’assessore Baccelli abbia dato continuità ad una misura molto utile e apprezzata per le piccole realtà della nostra regione.”

In provincia di Arezzo tra il 2019 e il 2020 erano già stati finanziati 23 interventi con l’impiego di oltre 1 milione di euro di risorse regionali. Nel 2021 si sono privilegiati i comuni che non avevano ancora avuto il contributo – Marciano e Lucignano – e subito dopo quelli con il minor numero di abitanti. Una risposta concreta alle comunità che vivono nei piccoli centri e nelle aree interne.

I Comuni aretini che potranno beneficiare del finanziamento: