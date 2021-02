Bando sicurezza stradale 2020 la Regione cofinanzia 3 interventi in Valdichiana. Ceccarelli: “Mettiamo in sicurezza i centri abitati”

“Con l’ultimo bando sulla sicurezza stradale che ho promosso da assessore regionale alle infrastrutture arrivano risorse importanti per i comuni dell’aretino. Nel complesso sono ben 16 gli interventi che la Regione cofinanzierà con oltre 1 milione di euro di investimento di cui 3 nei Comuni della Valdichiana. Questi finanziamenti serviranno per intervenire sui tratti stradali con maggiore incidentalità, mettendo in sicurezza punti i critici all’interno dei centri abitati e nei centri urbani.”

Il Consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli commenta la pubblicazione delle graduatorie del bando regionale sulla sicurezza stradale 2020.

“Da Assessore – spiega Ceccarelli – mi sono impegnato sul tema della sicurezza stradale promuovendo molti bandi rivolti agli enti locali che hanno finanziato oltre 173 progetti in tutta la Toscana con 12 milioni di euro di investimento. Nel territorio della provincia di Arezzo sono stati realizzati ben 63 progetti con un cofinanziamento regionale di oltre 4 milioni.”

“Un lavoro importante che ha migliorato concretamente le nostre strade e messo in sicurezza molti centri urbani ma che inevitabilmente non risolve tutti i problemi – conclude Ceccarelli – Continuo a pensare che l’impegno delle istituzioni su questo tema sia fondamentale ma che inevitabilmente ci sia bisogno dell’impegno di tutti noi, nei nostri comportamenti quotidiani, quando siamo alla guida o ad ogni titolo utenti della strada. Proprio ieri con delibera dell’Assessore Baccelli sono stati assegnati alla Provincia di Arezzo oltre 1,5 milioni di euro per la manutenzione ordinaria dei 160 km di strade regionali.”





Ecco gli interventi in Provincia di Arezzo:





1. Comune di Arezzo: 90.000 euro per la realizzazione di una pista ciclopedonale dal Ponte di Prantico a via Monteverdi in località San Leo, sulla SR69;





2. Comune di Cortona (Ar): 75.000 euro per la realizzazione di un tratto di marciapiede in località Centoia lungo la sp32 Lauretana, dal km 9+130 al Km 9+670;





3. Comune di Marciano della Chiana (Ar): 97.250 euro per la realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra la sp327 di Foiano e la sp25 della Misericordia nell’abitato di Cesa in Valdichiana, con eliminazione del semaforo;





4. Comune di Foiano della Chiana (AR): 75.000 euro di finanziamento regionale su un progetto del valore di 75.000 euro denominato “Progetto per la messa in sicurezza della viabilità pedonale e veicolare, mediante la realizzazione di un marciapiede in via della repubblica, nel comune di Foiano della Chiana (AR).





5. Comune di Laterina e Pergine Valdarno (Ar): 105.200 euro di contributo regionale (su un investimento complessivo di 120.000 euro) per la realizzazione di un tratto di marciapiede SRT69 all’interno del centro abitato di Ponticino;





6. Comune di Castiglion Fibocchi (AR): 45.000 euro di finanziamento regionale su un progetto del valore di 45.000 euro denominato “Studio di fattibilità per lavori di sistemazione e messa in sicurezza di un tratto della strada provinciale Vecchia aretina, all’interno del centro abitato.





7. Comune di Cavriglia (AR): 75.000 euro di finanziamento regionale su un progetto del valore di 75.000 euro denominato ”Realizzazione di pista ciclopedonale lungo la SP12 di santa Lucia fino all’immissione in via del Mirto.





8. Comune di Terranuova Bracciolini (Ar): 37.500 euro per l’installazione di un semaforo all’intersezione tra via Alighieri- via Don Milani – via Rossini nel capoluogo;





9. Comune di Montevarchi (AR): 59.500 euro di finanziamento regionale su un progetto del valore di 59.500 euro denominato ”Realizzazione di una nuova rotatoria tra via Aretina e via I Maggio in località Levanella.





10. Comune di Sansepolcro (AR): 102.500 euro di finanziamento regionale su un progetto del valore di 102.500 euro denominato “Lavori di adeguamento e messa in sicurezza Strada comunale Via senese aretina”.





11. Provincia di Arezzo: 75.000 euro di finanziamento regionale su un progetto del valore di 75.000 euro denominato “Azioni per la sicurezza stradale da realizzare nella SP208 della verna e nella SP77 Tiberina mediante messa in opera di barriere di protezione laterale per motocicli da installare nei punti più critici delle suddette strade (piante vincolate poste a bordo strada e scarpate stradali con pendenze elevate) Prog. 20_V016”.





12. Comune di Chiusi della Verna (Ar): 80.000 euro per un percorso pedonale protetto a collegamento degli abitati di Corsalone e Fonte Chiara, dal km 175,570 al km 175,960 della Sr71 Umbro-Casentinese;





13. Comune di Poppi (Ar): 75.000 euro per la realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra la SP310 del Bidente e la SP70 di Montemignaio, in località Porrena;





14. Comune di Bibbiena (Ar): 48.000 euro per la realizzazione di un marciapiede in via della Nave, a Bibbiena Stazione, tra il km 0+200 e il km 0+450 della sp208;





15. Comune di Pratovecchio Stia (Ar): 34.850 euro per la realizzazione di un marciapiede e di correlate opere di adeguamento su un lato della sp71 in via Dante in località La Badia;





16. Comune di Ortignano Raggiolo (AR): 17mila euro di finanziamento regionale su un progetto del valore di 17.000 euro denominato “Intervento di riqualificazione del tratto di viabilità provinciale – SP.64 Ortignano Raggiolo – ricadente all’interno del centro abitato di San Piero in Frassino, finalizzato al superamento delle barriere architettoniche e alla sicurezza stradale delle utenze deboli – 2° lotto funzionale”.