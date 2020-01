Casucci sulla variante alla SR71: “Non risolverebbe i problemi del traffico pesante a Terontola”

“Ho già presentato un’interrogazione per avere chiarezza sullo stato di avanzamento dei lavori della variante della Sr71 (primo lotto), dalla rotatoria in località Mucchia fino allo svincolo del raccordo autostradale Bettolle-Perugia in località Pietraia, sottolineando che tale opera non risolverebbe, comunque, i problemi del traffico pesante a Terontola (che solo il collegamento a valle della ferrovia poteva risolvere) e rischia, invece, di comportare danni per il territorio tagliando le proprietà di varie aziende agricole che andrebbero incontro ad espropri. Alla luce delle recenti dichiarazioni del sindaco di Cortona Meoni, che ha ribadito tutte le sue perplessità circa l’utilità dell’opera e sul relativo costo a carico della collettività, invito l’assessore Ceccarelli ad una seria riflessione visto che la variante è ancora in fase progettuale e che la gara d’appalto dei lavori, a detta dello stesso assessore, non prenderà il via prima di marzo -dichiara il Consigliere regionale Marco Casucci (Lega) – Per la realizzazione dell’intera opera, sulla base delle previsioni del progetto regionale, occorrerebbero circa 800 giorni di cui 450 solo per il primo lotto. Sono convinto che si debbano realizzare le opere pubbliche davvero importanti ed efficaci per il territorio e che abbiano il consenso dei cittadini. Per questo, rispetto al progetto regionale, che appare non risolutivo dei problemi esistenti, ritengo un’opzione migliore l’innesto nella strada provinciale Riccio Barullo già esistente, allargando la stessa e riducendo fortemente i costi”.