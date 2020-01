Casucci (Lega) chiede interventi strutturali sulla SR71

“Dopo anni di parole e polemiche sulla Sr71 umbro-casentinese non si è ancora intervenuti, la montagna ha partorito il topolino! La Sr71 ha bisogno di interventi strutturali e non di adeguamenti o ritocchi, è una strada con troppi tratti alquanto pericolosi. Ho presentato un’interrogazione al Presidente Rossi e all’assessore Ceccarelli per sapere quale sia lo stato di avanzamento dei lavori relativi alla variante della Sr71 dalla rotatoria in località Mucchia fino allo svincolo del raccordo autostradale Bettolle-Perugia in località Pietraia -dichiara il Consigliere regionale Marco Casucci (Lega)– L’assessore Ceccarelli, due anni fa, aveva annunciato uno stanziamento da parte della Regione Toscana di 13 milioni di euro per il completamento della variante alla Sr71 nella previsione verso Pietraia. Tale previsione, però, non risolverebbe il problema del traffico all’interno del centro abitato di Terontola, rischiando invece di comportare danni per il territorio tagliando proprietà di varie aziende agricole che andrebbero incontro ad espropri. Rimane preferibile il collegamento a valle della ferrovia in direzione Terontola ed un innesto nella strada già esistente, allargando la stessa e riducendo fortemente i costi”.