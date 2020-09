Aspettando il Freccia Rossa…

Ci sta molto a cuore il decoro, la funzionalità ed il ruolo dei due impianti ferroviari del Comune di Cortona. Chiediamo investimenti e risorse per gli adeguamenti strutturali necessari per fornire alla clientela un servizio sempre migliore. In passato abbiamo prospettato soluzioni concrete e non ci siamo limitati ad esercitare il sacrosanto diritto di critica. Nel momento in cui incuria ed abbandono colpiscono l’edificio che si affaccia sul marciapiede del binario 2 di Camucia, sommerso dalla sporcizia e dal degrado come una Favela di Rio de Janeiro, ci chiediamo: la classe politica locale che fa proclami roboanti e promette la fermata di un Frecciarossa è al corrente di questa situazione? Ha le competenze e le conoscenze necessarie? Ha a cuore la sicurezza di residenti e turisti? Pensiamo assolutamente di no. Continuano ad esibirsi in vane promesse, fanno spot elettorali, non sanno nulla dei nostri impianti ferroviari. La cosa incredibile è che questa discarica a cielo aperto si trova a pochi metri dall’Ufficio Relazioni col Pubblico del Comune e dall’Associazione Nazionale Carabinieri con sede negli ex locali commerciali della stazione. Cortona Patria Nostra segnalera’ questa situazione alla Polfer di Terontola e chiederà provvedimenti idonei ed urgenti per restituire decoro e dignità alla stazione di Camucia.

Cortona Patria Nostra