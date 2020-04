ANPI: “Un 25 Aprile diverso, cantiamo tutti Bella Ciao alla finestra”

L’ANPI di Cortona, consapevole dell’emergenza sanitaria, del momento difficile per tutta la comunità, intende ricordare e celebrare, compatibilmente con le attuali restrizioni, la liberazione dell’Italia dalla dittatura fascista e dall’occupazione nazista.

Il 25 Aprile è la festa di tutte le cittadine e i cittadini per celebrare i valori fondanti della nostra Costituzione, nata dal grande incontro tra persone diverse (cattolici e comunisti, intellettuali ed operai, borghesi e contadini) unite nella comune lotta per la riconquista della libertà e la costituzione di un sistema fondato sulla democrazia, sull’eguaglianza, sui diritti e sui doveri di tutti i cittadini.

Anche oggi c’è bisogno di speranza e di unità per superare e vincere la sfida epocale contro il coronavirus che avrà effetti economici e sociali gravi con rischi per la stessa democrazia.

Ricordiamo le partigiane ed i partigiani caduti e tutti gli italiani, uomini e donne, che in nome della libertà e dell’antifascismo si sono battuti e si battono per la democrazia, in difesa dei diritti, del lavoro e della pace nell’Italia repubblicana.

Ma nel ricordare esprimiamo anche un duro e fermo monito contro quanti vorrebbero cancellarne la memoria, usando la stessa emergenza coronavirus, in disprezzo alla storia, riproponendo modelli autoritari, mascherati da populismo e sovranismo, che ricordano sotto altre forme il regime fascista ed aspirano a ridurre gli spazi di democrazia, conquistati a duro prezzo con la Resistenza e le battaglie per i diritti ed il lavoro.

Il 25 aprile si collega idealmente con il primo maggio e il 2 giugno, le tre feste civili che stanno alla base dell’Italia Repubblicana. Esse testimoniano le speranze e le idee che sono alla base della nostra Costituzione e della Repubblica Italiana.

Il 25 Aprile alle ore 11,00 deporremo con il Sindaco una corona di fiori al Monumento ai Caduti di Cortona ed alle 15,00 esporremo nei balconi ed alle finestre delle nostre case la bandiera tricolore intonando il canto di Bella Ciao, invitando tutte e tutti ad aderire all’iniziativa dell’ANPI Nazionale

Il Presidente della sezione Anpi di Cortona

Dott. Emanuele Rachini