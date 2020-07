Andrea Vignini portavoce dell’Associazione politico-culturale “Cortona Civica – La voce delle idee”

L’Associazione politico-culturale costituita con l’ambizione di dotare Cortona di un proficuo laboratorio di idee al servizio della sua comunità, dopo il considerevole risultato ottenuto dall’omonima lista civica in occasione delle ultime elezioni comunali, avrà, da oggi, nel Dott. Andrea Vignini, il proprio portavoce.

Il Dott. Andrea Vignini, che ha dato impulso alla costituzione dell’Associazione, figurando tra i fondatori ed i membri del Consiglio direttivo della stessa, si è, infatti, reso disponibile a ricoprire questo importante ruolo.

In considerazione della notevole preparazione culturale e dell’elevata competenza politica ed amministrativa del Dott. Vignini, anche rispetto alle problematiche della nostra comunità di cui ha ricoperto, in passato, il ruolo di Sindaco per ben due mandati consecutivi, l’Associazione non può

che dirsi profondamente onorata e sinceramente grata per questa preziosa disponibilità.