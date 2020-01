Ancora sullo Sciamano a Cortona…

Pensavamo fosse uno scherzo di pessimo gusto ma è tutto vero. La notizia è rimbalzata nel web e ha suscitato perplessità e commenti salaci…..

L’Amministrazione Comunale di Cortona, con tutti i problemi che deve risolvere, aveva deciso di ospitare, presso il Centro Convegni di S.Agostino, una conferenza sull’ “Allineamento Spirituale” il cui relatore, nella sua pagina Facebook, si definisce “apprendista in miracoli, mutaforma, re lucertola, risvegliatore di anime e kamikaze”.

La conferenza si doveva svolgere venerdì 10 gennaio proprio accanto alla Chiesa che, secondo la Giunta Municipale, doveva essere riportata a luogo di Culto e dove è stata cantata Messa dopo tanti anni.

Cortona Patria Nostra, sull’onda dell’indignazione popolare, ha invitato l’Amministrazione Comunale ad annullare la conferenza del guaritore che è ben riconoscibile in un servizio delle Iene andato in onda nel lontano 30 novembre 2015.

Cortona avrebbe rischiato di assurgere alle cronache nazionali ed internazionali per motivi assai poco nobili: come la prima Amministrazione Comunale che ha legittimato, offrendo loro una vetrina prestigiosa ed impensabile, veri e propri ciarlatani ed imbonitori già smascherati molti anni fa.

Alla fine, il Santone – Guaritore Fabio Guido Pea per esporre le proprie strampalate teorie “sugli effetti dell’allineamento spirituale” si è dovuto accontentare di Villa S. Margherita in via Cesare Battisti nel Centro Storico.

Alcune riflessioni vanno fatte.

Cortona ha un’immagine da promuovere, difendere e tutelare in Italia e nel mondo.

Prima di autorizzare qualunque tipo di manifestazione un’Amministrazione seria e responsabile avrebbe avuto il dovere informarsi sui relatori.

Ci meraviglia molto che nessuno si sia documentato sul “Re Lucertola” ed abbia messo in guardia il Sindaco per non farlo cadere in una trappola micidiale.

Dal momento che c’è il precedente “illustre” della Santona guaritrice accolta con tutti gli onori nell’aula del Consiglio Comunale il 22 ottobre 2019, ci assale una legittima curiosità: chi ha suggerito all’Amministrazione Comunale di organizzare la conferenza con lo sciamano coinvolgendo il Sindaco?

I pazienti della guaritrice, altrimenti nota come “Donna Magnetica”, in un filmato disponibile nel web affermano di essere stati curati con esito favorevole per malattie oncologiche.

Non si può giocare con la disperazione di chi ha un male incurabile ed è disposto a rivolgersi a persone che nulla hanno a che fare con la prevenzione e la ricerca.

Maghi, sciamani, guaritori e fattucchiere solitamente radunano i loro adepti in qualche albergo fuori mano ma nessuno si era mai azzardato a portarli in Municipio, offrendo il patrocinio di una pubblica Amministrazione alle loro manifestazioni.

Particolare inquietante nelle locandine di entrambe le manifestazioni compare il simbolo della Misericordia di Cortona: chi ne ha autorizzato l’uso ha compiuto un atto sconsiderato che ha ferito la sensibilità di tutti i volontari che svolgono la loro attività con passione, abnegazione e dedizione assoluta.

Alla fine il Sindaco ha ritirato il patrocinio, dicendo che era all’oscuro delle arti magiche dello sciamano mentre il Governatore della Misericordia ha divulgato un comunicato per dire che…. “erano state fraintese le problematiche all’interno della conferenza”.

Quel comunicato porta la firma di Umberto Santiccioli, uno degli otto “esperti” nominati dalla Nuova Giunta Comunale con delibera del 04-07-2019 e, curiosamente, proprio quello competente in materia di Sanità.

E’ indispensabile una riflessione sul ruolo degli esperti nominati dalla nuova Amministrazione: sono sicuramente persone qualificate ma il Sindaco si avvale della loro consulenza per adottare decisioni importanti, per elaborare dei progetti o hanno soltanto una funzione coreografica?

In due parole, il Sindaco prima di promuovere le conferenze con la guaritrice e lo sciamano, legate a problematiche legate alla sfera della salute, ha avvertito la necessità di scambiare due parole con il Dott. Umberto Santiccioli?

Un Sindaco ed un Governatore della Misericordia che mettono a disposizione i loro simboli senza aver fatto un banale e rapido controllo sulle qualità reali di guaritori e sciamani sono inadeguati al delicato ruolo ricoperto ed espongono Cortona a figure veramente imbarazzanti.

Il Sindaco di Cortona ha ripetutamente specificato di non aver mai patrocinato la conferenza del Santone-Sciamano.

E’ probabile che il Sindaco, oltre a non conoscere bene Santoni, Sciamani e Guaritrici che vengono accolti a braccia aperte a Cortona per rilanciare la convegnistica (…), conosca poco anche la macchina amministrativa.

Infatti, nonostante il suo mancato “patrocinio” alla conferenza dello sciamano, il volantino che la promuoveva faceva bella mostra nel sito del Comune e, dal medesimo sito, sono partiti CENTINAIA DI AVVISI per tutte le persone iscritte alla Newsletter del Comune.

Il tutto, dice lui (…), a sua insaputa….

Siamo stati informati che di questa incredibile disfunzione verrà chiamato a rispondere, avviando un provvedimento disciplinare, l’anello debole della catena, vale a dire un dipendente comunale.

La conferenza dello sciamano è stata pubblicizzata, promossa e programmata con le stesse modalità di quella della Santona Guaritrice, altrimenti nota come “Donna Magnetica”.

Anche in questo caso è stato negato il patrocinio del Comune?

Da parte nostra, continuiamo a pensare che con la salute non si scherza.

Possiamo perdonare qualunque genere di errore ed ingenuità ma sciamani, santoni e guaritrici non fanno parte del patrimonio di questa città e vanno tenuti fuori dalla porta.

Mauro Turenci