Venerdì passa la Tirreno Adriatico a Cortona: variazioni alla viabilità

La Tirreno Adriatico attraversa il territorio cortonese questo venerdì 12 marzo. Sarà una bellissima tappa quella che impegnerà i ciclisti, fra loro ci sono nomi di primo piano a livello internazionale, come Pogačar, Thomas, Bernal, Fuglsang, Almeida, Landa, Nibali, S. Yates, Quintana, Bardet, Pinot, Higuita e Woods per la «Generale» e poi Van der Poel, Van Aert, Alaphilippe, Sagan, Van Avermaet, Ganna, Ewan, Gaviria, Ballerini, Viviani, Merlier per la «caccia di tappe».

Si tratta della 56esima edizione della corsa dei Due Mari che venerdì vedrà la tappa Monticiano-Gualdo Tadino di 219 chilometri, alcune decine dei quali sono nel territorio cortonese, da Montecchio del Loto verso Camucia e quindi Mercatale, per poi entrare in Umbria.

«La Tirreno Adriatico è una un appuntamento che garantisce grande spettacolo per tutti gli appassionati di ciclismo – dichiara l’assessore allo Sport, Silvia Spensierati – vogliamo ringraziare gli organizzatori per aver scelto questo percorso e tutti coloro che, fra volontari e forze dell’ordine, saranno impegnati per garantire il regolare svolgimento. Stiamo parlando di circa 80 persone lungo i 40km di passaggio lungo le nostre strade, con un bel coinvolgimento del mondo associativo e sportivo». Per il territorio cortonese si tratta di un’occasione di visibilità, il mondo dello sport, il turismo legato alle attività all’aria aperta sarà anche occasione di un incontro fra addetti ai lavori per realizzare prodotti su misura a questo genere di pubblico.

Variazioni alla sosta e alla viabilità

La Polizia municipale di Cortona ha emanato l’ordinanza n. 26 con le seguenti novità in fatto di sosta e viabilità per venerdì 12 marzo: temporanea istituzione di un DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA per tutti i veicoli, compresi quelli di Polizia, Soccorso, nonché quelli al servizio di persone disabili titolari di specifico contrassegno, dalle ore 09:00 alle ore 15:00 sulle strade di seguito riportate:

– VIA XXV LUGLIO: stalli di sosta compresi tra via Lauretana Int. 103 e via Sandrelli

– VIA SANDRELLI: stalli di sosta antistanti l’immobile posto ai civici 26/28/30

– VIALE GRAMSCI: area di sosta di fronte al civico 53 e stalli di sosta regolati da parcometro presenti sul lato opposto, antistanti i civici 36/38

– VIA LUCA SIGNORELLI – SP 34 Umbro Cortonese: dall’intersezione con via Gramsci fino a raggiungere l’intersezione con la Variante di collegamento con via dei Mori, su entrambi i lati della strada

– PIAZZA DEL MERCATO NELLA Frazione di MERCATALE: intera piazza

– POSTEGGIO PUBBLICO presente all’intersezione in rotatoria tra via Sandrelli e via Gramsci (distributore dell’acqua): intera area

Temporanea istituzione di un DIVIETO DI CIRCOLAZIONE per tutti i veicoli, compresi quelli di Polizia, Soccorso, nonché quelli al servizio di persone disabili titolari di specifico contrassegno, dalle ore 12:00 alle ore 15:00 nelle strade e piazze di seguito riportate:

– Posteggio pubblico in Località La Dogana antistante il civico n.22/N (di fronte alla Pizzeria ivi presente)

– Posteggio pubblico presente in Piazza S. Antonio, e Piazza Costituzione Località Mercatale. I veicoli che dovessero trovarsi in sosta all’interno dei posteggi sopra indicati durante la vigenza del divieto di circolazione relativo al percorso di gara, dovranno rimanere all’interno di essi, senza possibilità di impegnare le strade interessate dalla manifestazione.