Un ringraziamento ai sanitari dell’Ospedale di Fratta

Mi chiamo Maria Grazia , sono stata ricoverata per 15 giorni nel reparto Covid 3 dell’Ospedale S. Margherita a Cortona , località la Fratta . In questo periodo così particolare, in cui il personale sanitario è messo a dura prova, vorrei esprimere la mia più sentita gratitudine verso tutte le persone che si sono prese cura di me e degli altri pazienti che erano con me , occupandosi instancabilmente di tutti – senza far mancare niente a nessuno .

Non si sono mai tirati indietro di fronte alle mille necessità e richieste. La battaglia contro il Covid non si combatte solo con le medicine , ma anche con il cuore: grazie per l’umanità, la professionalità e la passione che mettete nel vostro lavoro, qualità sempre più difficili da trovare specialmente in questo periodo così tormentato.

M.Grazia